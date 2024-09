Arsene Lupin: Once A Thief: Gameplay-Trailer voller Diebesgut

Das von Microids herausgegebene und vom talentierten Studio Blazing Griffin (mehrfacher BAFTA-Preisträger), das bereits für zwei Episoden der Hercule Poirot-Serie verantwortlich zeichnete, entwickelte neue Abenteuerspiel wird am 17. Oktober 2024 für PlayStation 5 und Nintendo Switch in physischer und digitaler Form sowie für PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S ausschließlich in digitaler Form erhältlich sein.

Arsène Lupin – Einst ein Dieb bietet eine spannende Reise in die Welt des berühmten Gentleman-Einbrechers. Tauchen Sie ein in diese kultigen Geschichten aus dem Werk von Maurice Leblanc und entdecken Sie, wie die Legende geschmiedet wurde.

Arsène Lupin ist ein ikonischer Held, der Generationen von Lesern und Zuschauern mit seinen cleveren und gewagten Taten in seinen Bann gezogen hat. Sein Charisma und sein Einfallsreichtum haben zahlreiche Verfilmungen in Film und Fernsehen inspiriert, so dass seine Legende bis heute Bestand hat. In Arsène Lupin – Einst ein Dieb haben Sie die Möglichkeit, diese klassischen Geschichten neu zu erleben und die faszinierenden Ursprünge dieser legendären Figur zu erkunden.