Arsene Lupin: Once A Thief: Launch-Trailer mit dem Gentleman-Einbrecher

Erlebt die Abenteuer des berühmtesten Gentleman-Einbrechers mit Arsene Lupin: Once A Thief zum ersten Mal in einem Videospiel.

Entdeckt die frühesten Abenteuer der legendären Ikone. Das Videospiel Arsene Lupin – Once a Thief ist ab sofort erhältlich und stellt seinen Launch-Trailer vor.

Veröffentlicht von Microids und entwickelt vom talentierten Blazing Griffin Studio (mehrfache BAFTA-Preisträger), das bereits für zwei Episoden der Hercule Poirot-Serie verantwortlich zeichnete, ist dieses neue Abenteuerspiel für PlayStation 5 und Nintendo Switch in physischer und digitaler Form und für PC (Steam, Epic Game Store, GOG), PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S nur in digitaler Form erhältlich.

Arsene Lupin – Once A Thief bietet eine fesselnde Reise in die Welt des kultigen Gentleman-Einbrechers. Taucht ein in diese kultigen Geschichten aus dem Werk von Maurice Leblanc und entdeckt, wie die Legende entstanden ist.

Arsène Lupin ist ein ikonischer Held, der Generationen von Lesern und Zuschauern mit seinen cleveren und gewagten Taten in seinen Bann gezogen hat. Sein Charisma und sein Einfallsreichtum haben zu zahlreichen Verfilmungen in Film und Fernsehen inspiriert, so dass seine Legende bis heute Bestand hat.

In Arsène Lupin – Einst ein Dieb habt ihr die Möglichkeit, diese klassischen Geschichten neu zu erleben und die faszinierenden Ursprünge dieser legendären Figur zu erkunden.