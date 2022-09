Art of Rally: Großes Indonesien Update erscheint am 22. September

Autor:, in / Art of Rally

Art of Rally erhält mit dem “Indonesien Update” das fünfte große Inhaltsupdate seit dem Spiel-Launch in 2020.

Der kanadische Indie-Entwickler Funselektor (Absolute Drift) hat angekündigt, dass das nächste großes, kostenloses Update für den Rennspielhit Art of Rally am 22. September für Steam, den Epic Game Store und GOG erscheinen wird. Die Konsolen-Version werden das Update ebenfalls in Kürze bekommen.

Das “Indonesien Update” wird das fünfte große Inhaltsupdate seit dem Spiel-Launch in 2020 und bringt sechs neue Kurse, zwei neue Songs sowie ein Areal, das es frei zu erkunden gilt.

Mit über 3.200 sehr positiven User-Reviews auf Steam vereint art of rally komplexe und realistische Fahrphysik mit einer minimalistischen, stylischen Ästhetik, die die goldenen Jahre des Rallyesports einfängt. Das Spiel ist für PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC via Xbox Game Pass erhältlich.