Artificial Detective: Dystopische Zukunftsaussichten im Xbox Game Pass

Artificial Detective entführt Spieler in eine futuristische, von Maschinen beherrschte Stadt, in der Ermittlungen, Survival-Mechaniken und emotionale Begleiter im Zentrum stehen.

Auf der Xbox Partner Preview feierte Artificial Detective seine Weltpremiere. Das Debüt des Indie-Studios Vivix verbindet Action-Adventure mit Companion- und Survival-Mechaniken in einer „Decopunk“-inspirierten dystopischen Zukunft.

Die Entwickler, deren Team bereits an Call of Duty: Modern Warfare 2, Control und Dead Space arbeitete, zeigen mit ihrem Erstlingswerk ein dichtes, visuell beeindruckendes Stadtbild, das an 1930er Art Deco und futuristischen Neo-Noir erinnert.

Spieler schlüpfen in die Rolle von AD 2846, einem Roboter-Detektiv, der in Conglomerate North erwacht – einer Stadt, die von abtrünnigen Maschinen übernommen wurde und in der fast alle Menschen verschwunden sind.

Begleitet wird AD von zwei zentralen Gefährten: Mowgli, einem von Maschinen aufgezogenen menschlichen Mädchen, und D.A.W.G., einem robodog, der sowohl im Kampf als auch bei Erkundung und Interaktion hilft. Zusammen bilden sie ein Trio, das die Geschichte vorantreibt und spielerisch vielfältige Optionen eröffnet.

Das Gameplay kombiniert taktische Kämpfe, Survival-Herausforderungen und investigative Elemente. Spieler können Waffen und Gadgets nutzen, das physikbasierte Umfeld einsetzen, hacken oder stealth-orientierte Ansätze wählen.

Gleichzeitig sind Begleiter integraler Bestandteil des Fortschritts: Mowgli unterstützt beim Crafting, Reparaturen und Upgrades, während D.A.W.G. im Kampf und bei der Erkundung aktiv wird. Entscheidungen, Hinweise und das Sammeln von Informationen gestalten den Ablauf der Geschichte und decken nach und nach die Hintergründe der Stadt und von ADs Vergangenheit auf.

Die Entwickler betonen, dass Artificial Detective weniger auf klassische XP-Mechaniken setzt, sondern auf die Beziehung zu den Begleitern und die Freischaltung neuer Fähigkeiten durch narrative und spielerische Progression.

Die Spieler erkunden unterschiedliche Biome – von Polizeistationen über geheime Labore bis hin zu futuristischen Zoos – und erleben eine Mischung aus improvisiertem Überleben, Ermittlung und Action. Die visuelle Gestaltung orientiert sich an Einflüssen wie Blade Runner, Cowboy Bebop und Retro-Futurismus, wodurch die Stadt sowohl fremd als auch vertraut wirkt.

Artificial Detective erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud, wird ein Xbox Play Anywhere-Titel und bei Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar sein. Das Spiel verspricht eine dichte, storygetriebene Erfahrung, in der Humor, Action, Entdeckung und emotionale Bindungen zwischen den Charakteren Hand in Hand gehen.