Arzette: The Jewel of Faramore: Auftritt bei Summer Games Done Quick

Limited Run Games bringt den Spaß in den Speedrun und bringt Arzette: The Jewel of Faramore zu den Summer Games Done Quick 2024.

Der Publisher Limited Run Games gab bekannt, dass sie GDQ (Games Done Quick) unterstützen, wo zum ersten Mal ihr Plattformer und Liebesbrief an die CD-i-Generation, Arzette: The Jewel of Faramore bei der Sommerveranstaltung, die vom 30. Juni bis zum 6. Juli in Minneapolis, MN, stattfindet, vertreten sein wird.

GDQ ist eine beliebte Serie von Videospielmarathons, bei denen die Gaming-Elite im Namen der Wohltätigkeit in Schnelllaufwettbewerben gegeneinander antritt. Bis heute hat Games Done Quick über 45 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gesammelt.

Um die Aufnahme von Arzette in das GDQ-Event in diesem Sommer zu feiern, geht Limited Run Games noch einen Schritt weiter und kündigt ihren eigenen Arzette-Community-Speedrunning-Wettbewerb an!

Ab heute und bis zum 9. Juli sind alle Mitglieder der Gaming-Community eingeladen, um die schnellste Zeit zu kämpfen.

Nehmt einfach das Gameplay eures Laufs ohne Schnitte oder Bearbeitungen auf und reicht euren Speedrun ein.

Ein glücklicher Gewinner wird eine signierte Arzette: The Jewel of Faramore Collector’s Edition und einen Geldpreis von 500 Dollar!

Die beiden Zweitplatzierten gewinnen ein signiertes Exemplar des Spiels. Alle Details zum Community-Wettbewerb findet ihr hier.

Seit seinem Erscheinen im Februar hat Arzette: The Jewel of Faramore die Fantasie von alten und neuen Spielern erobert. Es verbindet knackiges Jump’n’Run-Gameplay, nostalgische Grafik und witzige Sprachausgabe.

Als geistiger Nachfolger der beiden berüchtigten CD-i-Fantasy-Adventures aus dem Jahr 1993 müssen die Spieler Arzette helfen, das Königreich Faramore vor dem bösen Dämonenkönig Daimur zu retten.

Mit seinen farbenfrohen, animierten Zwischensequenzen und einer hochkarätigen Besetzung ist es eine schrullige, lustige Hommage an eine experimentellere Zeit der Spiele.

Eine letzte gute Nachricht für Arzette-Fans: Limited Run Games wird ihre begehrten Controller im CD-i-Stil wieder auf den Markt bringen, die sich großer Beliebtheit bei denjenigen erfreuen, die neuen Spielspaß mit einer Steuerung der alten Schule erleben wollen.

Die Wiederveröffentlichung markiert die allerletzte Chance für Sammler, diese einzigartigen Controller zu erwerben, wenn sie ab dem 5. Juli in den Verkauf gehen. Begrenzte Stückzahlen sind verfügbar, sichert euch einen, solange der Vorrat reicht.