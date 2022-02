As Dusk Falls: ESRB-Einstufung lässt auf baldige Veröffentlichung hoffen

Wann erscheint As Dusk Falls? Viele Xbox-Fans stellen sich diese Frage nach der Ankündigung und ein offizielles Veröffentlichungsdatum lässt weiterhin auf sich warten.

Doch es gibt Hoffnung, dass As Dusk Falls schon bald für Xbox veröffentlicht werden könnte, denn die ESRB hat das Spiel bereits eingestuft.

Die ESRB berichtet dazu: „Dies ist ein narratives Abenteuerspiel, in dem die Spieler Vince Walker und Jay Holt und ihre Familiengeschichten in Arizona in den 1990er Jahren verfolgen. Während der Spieler die Geschichte jeder Familie durchläuft, werden ihm verschiedene Dialog- und Handlungsentscheidungen präsentiert, die den Ausgang/Fortschritt der Geschichte beeinflussen. Bei einigen Entscheidungen müssen die Spieler Aufforderungen auf dem Bildschirm folgen, die zu Gewalttaten führen können […].“