As Dusk Falls: Interaktives Drama nimmt im Juli ihren Anfang

Nach acht Jahren Entwicklungszeit wird As Dusk Falls am 19. Juli 2022 veröffentlicht. Zum Leben erweckt wird die filmische Geschichte durch die Darbietung von Schauspielern, die in einem wunderschönen künstlerischen Stil digital gerendert wurden.

As Dusk Falls schafft damit ein einzigartiges Erlebnis, das sich wie eine bewegte Graphic Novel spielt.

Über As Dusk Falls

In As Dusk Falls habt ihr die Kontrolle über das Leben von sympathischen, alles andere als perfekten Menschen, die euch dazu einladen, ihre Kämpfe und Hoffnungen im echten Leben nachzuempfinden. Die Geschichte beginnt 1998 mit einem schiefgelaufenen Raubüberfall in einer Kleinstadt in Arizona. Die Entscheidungen, die ihr trefft, haben einen starken Einfluss auf das Leben der Charaktere in dieser Jahrzehnte umspannenden Geschichte, die in zwei intensiven Büchern erzählt wird:

Features

Aufopferung vs. Überleben: Könnt ihr euch von dem giftigen Einfluss eurer Familie befreien? Was werdet ihr für diejenigen opfern, die ihr liebt? Könnt ihr eure Vergangenheit überwinden? Eure Entscheidungen werden das Schicksal der Charaktere beeinflussen.

Verflochtene Schicksale: Begleitet zwei Familien in ihrem Kampf ums Überleben, um Schutz und um die Bewältigung von Herausforderungen, die in den Fehlern der vorherigen Generationen wurzeln.

Gemeinsam erleben: Erfahrt mehr über euch selbst und eure Mitspieler, indem ihr im kooperativen Spiel mit bis zu 8 Spielern gleichzeitig, lokal oder online (oder in einer Mischung), die Werte eurer Entscheidungen entdeckt. Die As Dusk Falls-Begleit-App macht es einfach, Entscheidungen im Spiel zu treffen: Verwendet einfach euer Telefon oder Tablet, um mit oder gegen eure Freunde zu stimmen.

As Dusk Falls erscheint am 19. Juli und wird für Xbox Series X|S, Windows PC, Steam und ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass, PC Game Pass und auf unterstützten Mobiltelefonen, Tablets und PCs mit geringerer Ausstattung über Xbox Cloud Gaming erhältlich sein.