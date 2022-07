As Dusk Falls: Um diese Uhrzeit könnt ihr morgen spielen

Autor:, in / As Dusk Falls

Die Entwickler von As Dusk Falls haben bekannt gegeben, ab wann das Spiel gestartet werden kann.

As Dusk Falls erscheint schon morgen am 19. Juli 2022 und somit landet ein weiterer Titel direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass-Abonnement. Alle Xbox-Spieler haben zudem die Möglichkeit As Dusk Falls im Pre-Load schon auf ihre Festplatte zu packen, damit es dann auch pünktlich ab 18:00 Uhr deutscher Zeit losgehen kann.

Wann kann ich As Dusk Falls spielen? Ab dem 19. Juli 2022 um 18:00 Uhr



Wer von euch wird As Dusk Falls eine Chance geben?