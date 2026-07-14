Ascend to ZERO: Neues Hack-and-Slash-Roguelike landet direkt im Xbox Game Pass

Nur 30 Sekunden bleiben, um das Schicksal der Menschheit zu verändern: Ascend to ZERO ist ab sofort für Xbox Series X|S und PC erhältlich und startet direkt im Xbox Game Pass.

Das Hack-and-Slash-Roguelike spielt im Jahr 2225. Als letzter Überlebender der Menschheit reist ihr immer wieder in der Zeit zurück. Mit jedem neuen Durchlauf werdet ihr stärker und verbessert euren Charakter Schritt für Schritt.

Zu Beginn jeder Runde stehen lediglich 30 Sekunden zur Verfügung. Mithilfe einer Zeitmanipulations-Fähigkeit könnt ihr euren Gegnern Zeit stehlen, mächtige Waffen und Ausrüstung sammeln und euren Build kontinuierlich weiterentwickeln.

Ascend to ZERO setzt auf rasante Kämpfe, kurze Runs und einen stetigen Fortschritt, wie er für moderne Roguelikes typisch ist.

Zum Launch veröffentlichen die Entwickler außerdem den offiziellen Launch-Trailer, der einen Einblick in das temporeiche Gameplay gibt.

Ascend to ZERO ist ab sofort als Xbox Play Anywhere-Titel für Xbox Series X|S und Xbox auf PC verfügbar und kann zusätzlich ohne Aufpreis über den Xbox Game Pass gespielt werden.