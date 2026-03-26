Ascend to ZERO: Roguelike kontrolliert die Zeit im Xbox Game Pass

Ascend to Zero lässt Spieler in einer pixel-artigen Cyberpunk-Welt die Zeit manipulieren, um Gegner zu besiegen und Fähigkeiten strategisch einzusetzen.

Mit Ascend to Zero erwartet Xbox-Spieler ein actiongeladenes Roguelike, in dem Zeitkontrolle zum zentralen Gameplay-Element wird. In einer futuristischen, pixel-artigen Cyberpunk-Welt können Spieler Gegner für kurze Momente einfrieren, Angriffe vorbereiten und ihre Fähigkeiten taktisch einsetzen, um ihre Läufe zu perfektionieren.

Jede Sekunde zählt, und die Manipulation von Zeit eröffnet kreative Möglichkeiten für Kombos, Ausweichmanöver und das clevere Nutzen von Skills.

Das Spiel verbindet rasante Action mit strategischem Denken: Wer geschickt seine Zeit-Manipulation einsetzt, kann Kämpfe in kontrollierbare Szenarien verwandeln und so auch herausfordernde Gegnergruppen überwinden. Das Roguelike-Design sorgt für Abwechslung bei jedem Lauf und belohnt Experimentierfreude und präzises Timing.

Ascend to Zero erscheint am 13. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud. Es wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und ist ab dem Start im Xbox Game Pass verfügbar, sodass Spieler sofort in die temporeiche, taktische Cyberpunk-Welt eintauchen können.