Ascend to ZERO: Roguelike kontrolliert die Zeit im Xbox Game Pass

Mit Ascend to Zero erwartet Xbox-Spieler ein actiongeladenes Roguelike, in dem Zeitkontrolle zum zentralen Gameplay-Element wird. In einer futuristischen, pixel-artigen Cyberpunk-Welt können Spieler Gegner für kurze Momente einfrieren, Angriffe vorbereiten und ihre Fähigkeiten taktisch einsetzen, um ihre Läufe zu perfektionieren.
Jede Sekunde zählt, und die Manipulation von Zeit eröffnet kreative Möglichkeiten für Kombos, Ausweichmanöver und das clevere Nutzen von Skills.
Das Spiel verbindet rasante Action mit strategischem Denken: Wer geschickt seine Zeit-Manipulation einsetzt, kann Kämpfe in kontrollierbare Szenarien verwandeln und so auch herausfordernde Gegnergruppen überwinden. Das Roguelike-Design sorgt für Abwechslung bei jedem Lauf und belohnt Experimentierfreude und präzises Timing.
Ascend to Zero erscheint am 13. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud. Es wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und ist ab dem Start im Xbox Game Pass verfügbar, sodass Spieler sofort in die temporeiche, taktische Cyberpunk-Welt eintauchen können.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist überhaupt nichts für mich
Äähh nein danke. Das überlasse ich der jüngeren Generation. Werd wohl langsam zu alt für..😂
Bin interessiert
so ein Spiel hab ich eher in den ende 90er gespielt. heute bin ich raus
In so Games bin ich immer richtig schlecht 😀
Bin grundsätzlich kein Fan von Roguelike. Vllt schaue ich mir den Titel wenigstens an, wenn es schon via Game Pass verfügbar sein wird.
Äh, nee… Aber die Musik im Trailer war gut ^^