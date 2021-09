Asdivine Saga: Phantasy RPG ab sofort für Xbox verfügbar

In einer Welt, die vor einem plötzlich ausbrechenden Krieg steht, findet sich ein Söldner namens Vyse in einer Situation wieder, in der er danach sucht, die üblen Machenschaften hinter den Kulissen aufzudecken. Mit ein paar königlichen Prinzessinnen und Shinobi an der Seite: Hat diese ungleiche Truppe Abenteurer gute Karten, wenn es scheint, dass die Gefahr an jeder Ecke lauert.

Beherrsche die Art des Werfens in Asdivine Saga und verwandelt Monster in Staub. Erhaltet mächtige Unterstützung von Geistern, die ausgestattet werden können, um die magischen Kräfte zu vergrößern. Und verbessert die Waffen und synthetisiert Ringe, um mehr Kampfkraft zu haben. Ihr könnt sogar besondere Spielergebnisse bekommen. Indem ihr Vertrauen bei anderen Charakteren aufbaut und die schwierigsten Kämpfe in der Kampfarena aufnehmt, um dieses Phantasy Rollenspiel in allen Facetten zu genießen.

Seht euch hier den offiziellen Trailer zu Asdivine Saga an