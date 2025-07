Asphalt Legends Unite: Einführung des GEN3 Evo-Rennwagens

Autor:, in / Asphalt Legends Unite

Entwickler und Publisher Gameloft und die Formel E, die Königsklasse des elektrischen Motorsports, gaben die offizielle Einführung des GEN3 Evo-Rennwagens in Asphalt Legends Unite bekannt.

Damit können Spieler zum ersten Mal virtuell hinter das Steuer des schnellsten und effizientesten Einsitzer-Rennwagens der Welt steigen – und das alles im größten Multiplattform-Rennspiel der Welt.

Vom 29. Mai bis zum 11. Juni nahmen über 593.000 einzigartige Teilnehmer aus allen Plattformen und Regionen an einem spannenden zeitlich begrenzten Event teil, das sich ausschließlich auf den GEN3 Evo konzentrierte und bei dem sie eines von vier realen Formel-E-Teams auswählen konnten, das sie unterstützen wollten: Jaguar TCS Racing, TAG Heuer Porsche, Andretti Formula E und Nissan Formula E.

Die 100 schnellsten Spieler wurden analysiert, und Andretti ging als das am häufigsten gewählte Team hervor – und sicherte sich damit den Sieg im ersten zeitlich begrenzten Event.

Vom 10. bis zum 24. Juli nehmen die Spieler an einem Grand-Prix-Event mit hohen Einsätzen teil, das als „Play-to-Unlock“-Herausforderung konzipiert ist. Nach einer Trainingsphase treten die Rennfahrer in vier Qualifikationsrunden gegeneinander an.

Die Teilnehmer werden nach ähnlichen Rundenzeiten in Gruppen zu je 20 Fahrern eingeteilt, und die schnellsten Fahrer jeder Gruppe schalten den begehrten GEN3 Evo für ihre Spielgarage frei – komplett mit seiner exklusiven Championship-Lackierung.

Die Formel E stellte den GEN3 Evo in der Saison 11 vor – ein Sprung in der Technologie des Elektro-Rennsports, der atemberaubende Leistung, modernste Nachhaltigkeit und beispiellose Effizienz vereint. Der GEN3 Evo hat als schnellster FIA-Einsitzer neue Maßstäbe gesetzt und beschleunigt in erstaunlichen 1,82 Sekunden von 0 auf 60 mph – 30 % schneller als aktuelle Formel-1-Fahrzeuge.

Diese Leistung unterstreicht das unerschütterliche Engagement der Formel E für Innovation und Nachhaltigkeit, die sich in allen Bereichen des Fahrzeugs widerspiegelt, von recycelter Kohlefaser im Chassis bis hin zu 38 % nachhaltigen Materialien in den Reifen.

Die Feierlichkeiten gehen weiter mit einem letzten zeitlich begrenzten Event vom 24. bis 30. Juli, das sich um das Andretti Formula E Team dreht, den Gewinner des ersten Events. Bei diesem Event erhalten alle Teilnehmer die Andretti-Lackierung als Gratispreis.

Darüber hinaus findet dieses Finale parallel zum Finale der Formel-E-Saison 11 in London statt, wo die Besucher am 26. und 27. Juli in der Formel-E-Gaming-Arena Asphalt Legends Unite hautnah erleben können, das kostenlos gespielt werden kann.

Diese Veranstaltungen unterstreichen das gemeinsame Engagement von Formel E und Gameloft für Innovation, weltweite Fanbindung und die Verwirklichung spannender Rennerlebnisse sowohl im Spiel als auch auf der Rennstrecke.