Asphalt Legends Unite: Partnerschaft mit Ferrari für E-Sport-Wettbewerb

Gameloft, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen, hat heute bekannt gegeben, dass es für Asphalt Legends Unite den ersten E-Sport-Wettbewerb geben wird: die Ferrari HP Esports Asphalt Series. In diesem Wettbewerb haben aufstrebende Rennfahrer die Chance, um einen Anteil von 20.000 Euro in bar, 5.000 Euro in Preisen und die Ehre, der beste Asphalt Legends UNITE-Spieler der Welt zu sein, zu kämpfen.

Um ihren Anspruch auf den Titel des weltbesten Rennfahrers geltend zu machen, können die Spieler an einer Reihe von vier zeitlich begrenzten Events teilnehmen, wobei jedes Event mit einem anderen kultigen Ferrari gefahren wird. Jede Runde steht Spielern aller Spielstärken offen, es gibt keine Teilnahmevoraussetzungen oder Beschränkungen für Versuche. Die Spieler können wählen, ob sie auf der Xbox One, der Xbox Series X|S, dem PC, der PlayStation 4, der PlayStation 5, iOS, Android und Nintendo Switch antreten wollen. Die Qualifikationsrunden der Ferrari HP Esports Asphalt Series finden statt am:

● Erste Qualifikationsrunde – 15. bis 22. August, mit dem Ferrari SF90 XX Stradale

● Zweite Qualifikationsrunde – 29. August bis 4. September, mit dem Ferrari 488 Challenge Evo

● Dritte Qualifikationsrunde – 5. bis 11. September, mit dem Ferrari 599XX Evo

● Vierte Qualifikationsrunde – 12. bis 18. September, mit dem Ferrari FXX K

● Finale – am 18. Dezember vor Ort und live gestreamt aus dem Ferrari Land in der PortAventura World in Salou, Spanien, und mit der Premiere des Ferrari 499P Modificata.

Die beiden schnellsten Rennfahrer jeder Qualifikationsrunde werden am 18. Dezember im Ferrari Land gegeneinander antreten, wobei der Preispool von 20.000 € unter den 8 Finalisten aufgeteilt wird. Spezielle Sachpreise werden unter den Finalisten und allen Spielern, die an den Qualifikationsrunden teilnehmen, verlost. Außerdem gibt es Ferrari-Sonderpreise für die Registrierung und das Spielen zu gewinnen.

„Die Ferrari HP Esports Asphalt Series, unser allererstes plattformübergreifende Event für Asphalt Legends Unite, ist für die Franchise ein Meilenstein und bringt dank der plattformübergreifenden Unterstützung des Spiels endlich alle unsere Spieler in einem einzigen Wettbewerb zusammen“, so Camilo Polimeni, Senior-Projektmanager für Partnerschaften bei Gameloft Barcelona. „Die Partnerschaft mit Ferrari für ein so wichtiges Event ist ein wahrgewordener Traum. Sie hilft uns nicht nur, den besten Asphalt-Spieler der Welt zu finden, sondern gibt unseren Spielern auch die Möglichkeit, einige der kultigsten Ferraris, die je gebaut wurden, zu fahren.“

Als prestigeträchtige Luxusmarke verfolgt Ferrari mit seinem renommierten Scuderia Ferrari HP Esports Team und der Ferrari HP Esports Series einen neuen Weg im Bereich des E-Sports.

Im August wird das „sich aufbäumende Pferd“ seine bahnbrechende Reise fortsetzen und in Zusammenarbeit mit Gameloft Ferrari-Adrenalin in die Asphalt-Community bringen. Mit der Ferrari HP Esport Asphalt Series beginnt ein neues Kapitel für Ferrari, das die Fan-Entwicklungsstrategie in der Gaming-Welt vorantreibt.

Asphalt Legends Unite baut auf dem monumentalen weltweiten Erfolg der Asphalt-Reihe auf und bietet den Spielern durch die erstmals eingeführte plattformübergreifende Unterstützung einen globalen Zugang.

Dies eröffnet im Spiel enorme Möglichkeiten sowohl für gelegentliche Mehrspieler- als auch für E-Sport-Wettbewerbe. Neben globalen Wettbewerben, plattformspezifischen Turnieren und der Rückkehr von Live-Finals bedeutet die plattformübergreifende Unterstützung, dass jeder Spieler in Asphalt Legends Unite nahezu unbegrenzte Möglichkeiten hat, sich mit anderen zu messen.