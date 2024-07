Asphalt Legends Unite: Vollgas auf fast allen Plattformen

Autor:, in / Asphalt Legends Unite

Gameloft hat heute bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete Asphalt Legends Unite auf der Xbox One, Xbox Series X|S, im Microsoft Store, auf Steam, im App Store, auf Google Play und zum ersten Mal auch auf der PlayStation 4 sowie PlayStation 5 erscheint, wobei eine Version für die Nintendo Switch folgen wird.

Asphalt Legends Unite ersetzt Asphalt 9: Legends in allen digitalen Shops und ermöglicht es aktuellen Spielern, ihre Rennserie einfach zu aktualisieren und fortzusetzen, während neue Spieler das für Asphalt typische schnelle und actiongeladene Rennerlebnis kennenlernen.

Asphalt Legends Unite baut auf dem monumentalen weltweiten Erfolg der Asphalt-Reihe auf und bietet den Spielern durch die erstmals eingeführte plattformübergreifende Unterstützung einen globalen Zugang.

Dies eröffnet im Spiel enorme Möglichkeiten sowohl für gelegentliche Mehrspieler- als auch für E-Sport-Wettbewerbe. Neben globalen Wettbewerben, plattformspezifischen Turnieren und der Rückkehr von Live-Finals bedeutet die plattformübergreifende Unterstützung, dass jeder Spieler in Asphalt Legends Unite nahezu unbegrenzte Möglichkeiten hat, sich mit anderen zu messen.

Neben dem klassischen Karrieremodus, der die Spieler in die Grundlagen von Asphalt Legends Unite einführt, enthält das Spiel weitere aufregende Modi und Funktionen wie eine neue Strecke in Singapur, neue Fahrzeuge, den Grand Prix für 20 Spieler und das alle zwei Jahre stattfindende Fahrersyndikat, das in einer zwielichtigen, kriminellen Unterwelt spielt und sich über den Zeiraum von einem Monat erstreckt.

Team-Verfolgung, ein völlig neuer Modus, hebt den Mehrspielermodus von Asphalt auf ein neues Niveau mit asymmetrischen, teambasierten Echtzeitrennen, bei denen 5 Syndikatsspieler zusammenarbeiten müssen, um 3 Verfolgern der Sicherheitskräfte zu entkommen. Während die Syndikatsspieler sich der Verfolgung entziehen müssen, haben die Fahrer des Sicherheitsdienstes die Aufgabe, insgesamt 5 Syndikatsspieler auszuschalten, um den Sieg zu erringen.

Ob man nun aggressiv oder konservativ spielt, Teamkameraden als Köder einsetzt oder einfach versucht, mit Schnelligkeit zu gewinnen, die Team-Verfolgung eröffnet viele strategische und kompetitive Möglichkeiten.

Spieler, die es vorziehen, mit ihrer Crew Rennen zu fahren, können jetzt ihre eigenen Lobbys über ein System für Privaträume erstellen, in die sie Spieler aus ihrer Freundesliste einladen können.

Der Gastgeber kann verschiedene Rennparameter einstellen, darunter die Strecke, die Fahrzeugklasse, den Rennmodus, die Anzahl der Runden und mehr. Die private Lobby unterstützt auch Zuschauer, sodass auch Nicht-Rennfahrer das Geschehen verfolgen können. Es eröffnet auch neue Anpassungsmöglichkeiten für E-Sport-Wettbewerbe.

Neben neuen Modi und anderen Funktionen bietet Asphalt Legends Unite auch viele Änderungen, darunter eine aktualisierte Spiel-Engine und verbesserte dynamische Lichteffekte, um jedem einzelnen Rennen ein höheres Maß an Realismus zu verleihen.

Ebenso wurde die Werkstatt der Spieler optisch überarbeitet, was eine modernere Ästhetik sowie eine Erhöhung des Werkstatt-Levels zur Folge hat, die von vielen Spielern gewünscht wurde. Die Spieler werden auch erhebliche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche bemerken, die eine flüssigere Navigation, intuitivere Layouts und eine bessere Zugänglichkeit für Spieler mit Controllern bietet.

Um die Veröffentlichung von Asphalt Legends Unite zu feiern, wird am 29. August weltweit eine physische Edition für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die Asphalt Legends Unite Supercharged Edition – zum Preis von 39,99 $ – enthält sechs zusätzliche Fahrzeuge zum Freischalten für alle Klassen, 5.000 Marken (Spielwährung), 5.000.000 Credits (Spielwährung) und eine „Unite“-Lackierung für den Lamborghini Countach LPI 800-4. Auch im Spiel wird gefeiert: Spieler, die sich innerhalb der ersten beiden Rennsaisons anmelden, erhalten einen kostenlosen Nissan 370Z Neon Edition, 20 Kartenpakete, 50.000 Credits und 750 Marken.

Eine Version der Asphalt Legends Unite Supercharged Edition für die Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt exklusiv in Europa erhältlich sein. Die Retail-Version erscheint am 29. August.