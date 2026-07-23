Asphalt Legends: Erhält größte Sommersaison mit neuer Strecke und Drift-Modus

Die neue Touge-Masters-Saison bringt einen Drift-Modus, den Mount Fuji und legendäre JDM-Fahrzeuge nach Asphalt Legends.

Gameloft hat die bislang größte Sommersaison für Asphalt Legends angekündigt. Das Update Touge Masters erscheint Ende Juli 2026 mit Update 52 und bringt einen neuen Drift-Modus, eine Rennstrecke am Mount Fuji, drei legendäre japanische Fahrzeuge sowie zahlreiche weitere Inhalte ins Spiel.

Neuer Drift-Modus und Rennen am Mount Fuji

Im Mittelpunkt des Updates steht der neue Drift-Modus, der sich auf präzises Driften und das Erzielen möglichst hoher Punktzahlen konzentriert. Während des zeitlich begrenzten JDM-TURBOFEST-Events vom 21. Juli bis 18. August sammeln Spieler Event-Währung und meistern erstmals sogenannte Drift-Tore, die zusätzliche Punkte für gelungene Drifts vergeben.

Mit Mount Fuji erhält Asphalt Legends außerdem eine komplett neue Strecke. Die Route führt durch die japanische Landschaft mit verschneiten Bergen und bietet eine neue Kulisse für rasante Rennen.

Skyline, Supra und RX-7 feiern ihr Debüt

Passend zum japanischen Thema erweitert Gameloft den Fuhrpark um drei bekannte Sportwagen:

Nissan Skyline GT-R R34

Toyota Supra RZ Mark IV

Mazda RX-7 Spirit R

Alle Fahrzeuge verfügen über spezielle JDM-Lackierungen und angepasste Radsturz-Optik.

Abgerundet wird die Saison durch einen neuen Eurobeat-Soundtrack, der das Drift-Erlebnis musikalisch begleitet. Mit dabei sind unter anderem neue Titel von Turbo, Odyssey Eurobeat sowie IRyS von hololive English, deren Song „My car is in danger“ vom Eurobeat-Komponisten Dave Rodgers stammt.

Mit Touge Masters setzt Asphalt Legends voll auf die japanische Drift- und Tuning-Kultur und erweitert das Rennspiel um zahlreiche neue Inhalte für Fans schneller Straßenrennen.