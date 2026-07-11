Assassin’s Creed Black Flag Resynced: 2 Millionen Verkäufe in 24 Stunden – Ubisoft legt Rekordstart hin

Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat einen beeindruckenden Verkaufsstart hingelegt. Das Remake verkaufte sich laut Ubisoft innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als 2 Millionen Mal und zählt damit zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen der Assassin’s Creed-Reihe.

Auch auf Steam setzte der Titel ein Ausrufezeichen. Mit 99.451 gleichzeitig aktiven Spielern erreichte das Piratenabenteuer den höchsten jemals gemessenen Spitzenwert der Serie auf Valves Plattform. Darüber hinaus führte das Spiel am 9. Juli die Twitch-Charts an.

Nicht nur die Verkaufszahlen stimmen, auch die Kritiken fallen überwiegend positiv aus. OpenCritic weist derzeit eine Wertung von 85 % aus, während das Spiel auf Metacritic einen Durchschnitt von 84 % erreicht. Damit ist es laut Ubisoft das bestbewertete Assassin’s-Creed-Spiel seit dem ursprünglichen Assassin’s Creed IV: Black Flag. Auch einzelne Fachmedien zeigen sich begeistert. IGN US vergab 9 von 10 Punkten und bezeichnete das Remake als „in jeder Hinsicht größer und besser“. Digital Foundry lobte insbesondere die technische Umsetzung und sprach von „einem der gelungensten Remakes, die wir je gesehen haben“.

Auch die Community zeigt sich begeistert. Im PlayStation Store erreicht das Spiel derzeit 4,79 von 5 Sternen, im Xbox Store 4,7 von 5 Sternen. Auf Steam wird Assassin’s Creed Black Flag Resynced bei mehr als 3.000 Nutzerbewertungen als „Größtenteils positiv“ eingestuft.

Zum erfolgreichen Start erklärte Martin Schelling, Head of Assassin’s Creed Brand

„Black Flag hat schon immer einen besonderen Platz im Herzen der Community – und auch in unserem. Die Neuauflage mit Resynced ist eine Verbeugung an diese Leidenschaft für Edwards Abenteuer und an das einzigartige Gefühl der Freiheit, das die Spielerinnen und Spieler damals erlebt haben. Zu sehen, wie am ersten Tag so viele Spielerinnen und Spieler in See stachen und die großartigen Kritiken zu erhalten, ist die größte Belohnung, die wir uns erhoffen konnten.“

Assassin’s Creed Black Flag Resynced entstand unter der Leitung von Ubisoft Singapore und wurde auf Basis der neuesten Anvil-Engine vollständig neu entwickelt. Neben einer deutlich verbesserten Grafik bietet das Remake ein überarbeitetes Kampfsystem mit stärkerem Fokus auf Paraden, verfeinerte Stealth- und Parkour-Mechaniken, tiefere Seeschlachten sowie zusätzliche Story-Inhalte.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht erneut Edward Kenway, der während des Goldenen Zeitalters der Piraten zwischen den Konflikt der Assassinen und Templer gerät. Auf seiner Reise begegnet er berühmten Persönlichkeiten wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack, während er die Karibik erkundet.

Nach diesem starken Launch dürfte Assassin’s Creed Black Flag Resynced seinen Erfolg in den kommenden Wochen weiter ausbauen.