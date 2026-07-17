Assassin’s Creed Black Flag Resynced: 3 Millionen Exemplare verkauft

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verkauft über 3 Millionen Exemplare in einer Woche.

Nur eine Woche nach dem Verkaufsstart setzt Assassin’s Creed Black Flag Resynced seinen Erfolgskurs fort. Wie Ubisoft und Vantage Studios bekannt gegeben haben, wurde das Remake innerhalb der ersten sieben Tage bereits mehr als drei Millionen Mal verkauft.

Bereits am ersten Verkaufstag konnte das Spiel die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren überschreiten.

Mit dem neuen Meilenstein bestätigt Ubisoft das anhaltend starke Interesse der Spieler und spricht von einem weiterhin positiven Launch-Momentum.

Der vielfach gewünschte New-Game+-Modus wurde zudem offiziell angekündigt und soll den Wiederspielwert von Assassin’s Creed Black Flag Resynced deutlich erhöhen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für das Update nannten die Entwickler allerdings noch nicht.

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12 Kommentare Added

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  1. nexus258 67190 XP Romper Domper Stomper | 17.07.2026 - 19:03 Uhr

    Nicht schlecht, hatte bisher nur den ersten und zweiten AC teil gespielt und Valhalla.

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  2. Robilein 1303400 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 17.07.2026 - 19:13 Uhr

    Ich gehöre zu den glücklichen Day One Käufern. Es ist so geil geworden. Toll wieder ein Pirat zu sein und über die Meere zu segeln😍

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    • Terendir 181835 XP Battle Rifle Man | 17.07.2026 - 19:14 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Du kannst auch so ein Pirat sein 😀
      Yarr~

      Quote:
      When I was just a lad looking for my true vocation
      My father said „Now son, this choice deserves deliberation
      Though you could be a doctor or perhaps a financier
      My boy, why not consider a more challenging career?“

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      • Robilein 1303400 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 17.07.2026 - 19:17 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Hab mir erst ein neues Auto gekauft. Da wird das Geld für einen Schiffskauf etwas knapp😆😆😆

        Aber ja, ist doch toll. Durch die Meere segeln, sich besaufen und singen, sich durch alles morden und stehlen. Yarr das ist ein Leben😎😎😎

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        • Terendir 181835 XP Battle Rifle Man | 17.07.2026 - 19:20 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Hab mir den Song gerade nochmal angehört, immer wieder großartig.
          „Muppets Pirate Song“ 😀

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