Assassin’s Creed Black Flag Resynced: 3 Millionen Exemplare verkauft

Nur eine Woche nach dem Verkaufsstart setzt Assassin’s Creed Black Flag Resynced seinen Erfolgskurs fort. Wie Ubisoft und Vantage Studios bekannt gegeben haben, wurde das Remake innerhalb der ersten sieben Tage bereits mehr als drei Millionen Mal verkauft.

Bereits am ersten Verkaufstag konnte das Spiel die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren überschreiten.

Mit dem neuen Meilenstein bestätigt Ubisoft das anhaltend starke Interesse der Spieler und spricht von einem weiterhin positiven Launch-Momentum.

Der vielfach gewünschte New-Game+-Modus wurde zudem offiziell angekündigt und soll den Wiederspielwert von Assassin’s Creed Black Flag Resynced deutlich erhöhen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für das Update nannten die Entwickler allerdings noch nicht.