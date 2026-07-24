Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Adéwalé oder Anne Bonny? Edward Kenway muss sich entscheiden

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced bringt Matt Ryan auf den heißen Stuhl und verlangt schnelle Entscheidungen.

Schnelle Antworten und schwierige Entscheidungen stehen diesmal bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Mittelpunkt. Matt Ryan, der Darsteller von Edward Kenway, stellt sich in einem neuen Video einer Reihe von Schnellfragen.

Dabei muss Ryan unter anderem zwischen bekannten Charakteren aus dem Piratenabenteuer wählen. Bereits die Frage Adéwalé oder Anne Bonny? zwingt den Schauspieler zu einer Entscheidung.

Das Format verspricht neben schnellen Antworten auch einige Überraschungen und rückt damit den Mann hinter Edward Kenway in den Mittelpunkt.

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced übernehmen Spieler erneut die Rolle des Piraten Edward Kenway während des Goldenen Zeitalters der Piraterie. Auf seinem Weg zur eigenen Legende spielen Freiheit, Abenteuer und persönliche Bindungen eine entscheidende Rolle, während Kenways Streben nach einem besseren Leben einen hohen Preis fordert.

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