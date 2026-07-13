Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Creative Director blickt auf Kritik an Edward Kenway zurück

Der Creative Director von Assassin’s Creed Black Flag Resynced blickt auf die anfängliche Skepsis gegenüber Edward Kenway zurück.

Mit dem Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced erinnert sich Creative Director Paul Fu an die Veröffentlichung des Originals von 2013. Seiner Ansicht nach entwickelte sich Assassin’s Creed IV: Black Flag erst mit der Zeit zu einem Klassiker, als die Spieler den Protagonisten Edward Kenway ins Herz schlossen.

Fu, der bereits als Game Designer am Original beteiligt war, erklärte im Gespräch mit dem Magazin Retro Gamer, dass vor allem die Piratenatmosphäre und Figuren wie Blackbeard von Beginn an gut ankamen. Edward Kenway selbst sei dagegen zunächst deutlich kritischer aufgenommen worden.

Viele Spieler hätten damals bemängelt, dass sich Edward „nicht wirklich wie ein Assassine“ angefühlt habe. Diese Wahrnehmung habe sich jedoch in den Jahren nach der Veröffentlichung verändert.

Rückblickend sieht Fu genau darin einen wesentlichen Grund für den langfristigen Erfolg des Spiels. Das Entwicklerteam in Montreal habe bewusst einen Antihelden in den Mittelpunkt gestellt – eine Entscheidung, auf die er bis heute stolz sei.

Inzwischen gilt Assassin’s Creed IV: Black Flag für viele Fans als einer der beliebtesten Teile der Reihe. Ob Assassin’s Creed Black Flag Resynced langfristig einen ähnlichen Stellenwert erreichen wird, bleibt abzuwarten.