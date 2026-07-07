Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Das sind die ersten 30 Minuten auf der Xbox Series X

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced kehrt eines der beliebtesten Abenteuer der Reihe in neuer Form zurück. Wir zeigen euch die ersten 30 Minuten Gameplay und geben euch einen ersten Eindruck von der Neuauflage.
In Assassin’s Creed Black Flag Resynced schlüpft ihr in die Rolle des jungen Piraten und Freibeuters Edward Kenway. Auf der Suche nach Ruhm und Reichtum gerät er in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern und wird Teil einer Geschichte voller Verrat, Intrigen und legendärer Seeschlachten in der Karibik des frühen 18. Jahrhunderts.
Wenn ihr wissen möchtet, wie sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced in den ersten Spielminuten präsentiert, dann solltet ihr euch unser Gameplay-Video nicht entgehen lassen.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced | Das sind die ersten 30 Minuten
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ruckelt teilweise.
Liegt es am Codec oder wurde es im Quality Modus gespielt?
Sieht aber sonst ganz gut aus
Hätte schon Bock das mal auszuprobieren. Vielleicht hole ich mir einen Monat Ubisoft+
Sieht stark aus, viel besser als das Original.
Auf der pro sieht es um hundertfache besser aus 🤣
Ich freue mich es zu spielen 🤩
Auf PC hundertfach besser als auf der Pro. Freue mich auch drauf. 😍
Und wieder hat uns ein kleines Licht aufgeklärt 🙏
Werde ich nicht schauen. Freue mich auf Donnerstag es selbst zu spielen. 🥰♥️
Ich finde das sieht einfach nicht gut aus, ich passe, habe aber das Original schon abgebrochen.
Das Spiel kenn ich schon und das Remake lässt mich kalt. Wie alles von Ubisoft
Ich werde auch passen damals hat gereicht