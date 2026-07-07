Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Das sind die ersten 30 Minuten auf der Xbox Series X

In einem neuen Video könnt ihr euch die ersten 30 Minuten aus Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf der Xbox Series X anschauen.

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced kehrt eines der beliebtesten Abenteuer der Reihe in neuer Form zurück. Wir zeigen euch die ersten 30 Minuten Gameplay und geben euch einen ersten Eindruck von der Neuauflage.

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced schlüpft ihr in die Rolle des jungen Piraten und Freibeuters Edward Kenway. Auf der Suche nach Ruhm und Reichtum gerät er in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern und wird Teil einer Geschichte voller Verrat, Intrigen und legendärer Seeschlachten in der Karibik des frühen 18. Jahrhunderts.

Wenn ihr wissen möchtet, wie sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced in den ersten Spielminuten präsentiert, dann solltet ihr euch unser Gameplay-Video nicht entgehen lassen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced | Das sind die ersten 30 Minuten

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