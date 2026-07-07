Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Entwickler veröffentlichen Videobotschaft

4 Autor: , in News / Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Übersicht
Image: Ubisoft

Neue Videobotschaft zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced von den Entwicklern.

Die Entwickler von Assassin’s Creed Black Flag Resynced haben sich in einer neuen Videobotschaft direkt an die Fans gewandt:

Im Fokus stehen überarbeitete Kampfmechaniken, optimiertes Stealth-Gameplay sowie erweiterte Schiffskämpfe mit der Jackdaw.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced setzt weiterhin auf Edward Kenway als zentrale Figur, der als Kapitän der Jackdaw zwischen Piratenleben und Assassinen-Konflikt steht. Die Entwickler betonen vor allem die Weiterentwicklung der spielerischen Freiheit – sowohl im offenen Kampf als auch bei heimlichen Eliminierungen.

Im Detail wurden mehrere Systeme überarbeitet:

  • Kampfsystem: Dynamischere Gefechte mit stärkerem Fokus auf Ausweichen, Konter und gezielte Eliminierungen
  • Stealth-Mechaniken: Verbesserte Schleich- und Parkour-Systeme für flüssigere Attentate und Fluchtmöglichkeiten
  • Schiffskämpfe: Erweiterte Jackdaw-Verbesserungen mit neuen taktischen Optionen und alternativen Angriffsmethoden
  • Spielkomfort: Zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen zur Behebung früherer Gameplay-Probleme

Besonders im Bereich der Seeschlachten soll sich das Spiel spürbar weiterentwickeln. Die Jackdaw lässt sich umfangreicher aufrüsten, um selbst stärkere feindliche Schiffe effektiv auszuschalten. Auch die Übergänge zwischen Erkundung, Kampf und Flucht wurden laut Entwicklern deutlich verbessert.

Mit der Videobotschaft wollen die Verantwortlichen vor allem Transparenz schaffen und zeigen, wie stark das Spielerlebnis von Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Vergleich zum Original weiterentwickelt wurde.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Robilein 1299800 XP Xboxdynasty Legend Platin | 07.07.2026 - 17:32 Uhr

    Media Markt hat das Steelbook heute versendet, freue mich riesig drauf🥰

    0
  3. Vayne1986 65945 XP Romper Domper Stomper | 07.07.2026 - 18:00 Uhr

    Vielen Dank für die Videobotschaft. 💚 Nur noch 2 Tage bis ich Assassin’s Creed Black Flag Recyned spielen kann. 🥰♥️

    0

Hinterlasse eine Antwort