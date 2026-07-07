Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Entwickler veröffentlichen Videobotschaft

Neue Videobotschaft zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced von den Entwicklern.

Die Entwickler von Assassin’s Creed Black Flag Resynced haben sich in einer neuen Videobotschaft direkt an die Fans gewandt:

Eine Nachricht von der Crew 🏴‍☠️❤️ Wir können es kaum erwarten, dass ihr mit uns in See sticht! 👉 Vorbestellen & in See stechen: https://t.co/LyBY0rZdDE pic.twitter.com/jXVhcUikUo — Assassins Creed GSA (@Assassins_GSA) July 6, 2026

Im Fokus stehen überarbeitete Kampfmechaniken, optimiertes Stealth-Gameplay sowie erweiterte Schiffskämpfe mit der Jackdaw.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced setzt weiterhin auf Edward Kenway als zentrale Figur, der als Kapitän der Jackdaw zwischen Piratenleben und Assassinen-Konflikt steht. Die Entwickler betonen vor allem die Weiterentwicklung der spielerischen Freiheit – sowohl im offenen Kampf als auch bei heimlichen Eliminierungen.

Im Detail wurden mehrere Systeme überarbeitet:

Kampfsystem: Dynamischere Gefechte mit stärkerem Fokus auf Ausweichen, Konter und gezielte Eliminierungen

Dynamischere Gefechte mit stärkerem Fokus auf Ausweichen, Konter und gezielte Eliminierungen Stealth-Mechaniken: Verbesserte Schleich- und Parkour-Systeme für flüssigere Attentate und Fluchtmöglichkeiten

Verbesserte Schleich- und Parkour-Systeme für flüssigere Attentate und Fluchtmöglichkeiten Schiffskämpfe: Erweiterte Jackdaw-Verbesserungen mit neuen taktischen Optionen und alternativen Angriffsmethoden

Erweiterte Jackdaw-Verbesserungen mit neuen taktischen Optionen und alternativen Angriffsmethoden Spielkomfort: Zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen zur Behebung früherer Gameplay-Probleme

Besonders im Bereich der Seeschlachten soll sich das Spiel spürbar weiterentwickeln. Die Jackdaw lässt sich umfangreicher aufrüsten, um selbst stärkere feindliche Schiffe effektiv auszuschalten. Auch die Übergänge zwischen Erkundung, Kampf und Flucht wurden laut Entwicklern deutlich verbessert.

Mit der Videobotschaft wollen die Verantwortlichen vor allem Transparenz schaffen und zeigen, wie stark das Spielerlebnis von Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Vergleich zum Original weiterentwickelt wurde.