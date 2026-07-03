Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Erweiterte Tauchfunktion bringt neue Schiffswracks

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird die Erkundung der Unterwasserwelt deutlich ausgebaut. Neben neuen Schiffswracks verspricht Ubisoft zusätzliche Geheimnisse, die mithilfe einer erweiterten Tauchfunktion entdeckt werden können.

Technischer Director Jussi Markkanen bestätigte, dass Spieler künftig an nahezu jeder Stelle der Spielwelt tauchen können. Während die bekannten Tauchglocken aus dem Original weiterhin vorhanden sind, wird die neue Funktion die freie Erkundung der Meere ermöglichen.

Dadurch entstehen zahlreiche neue Unterwasserbereiche entlang der Küsten, in denen zusätzliche Schiffswracks, versteckte Schätze und weitere Geheimnisse auf ihre Entdeckung warten. Laut Markkanen wurde das aus neueren Assassin’s-Creed-Spielen bekannte freie Tauchen übernommen und speziell für Black Flag Resynced erweitert.

Darüber hinaus kündigte der Entwickler weitere kleinere Geheimnisse an, die der Spielwelt zusätzliche Ebenen zur Erkundung verleihen sollen. Konkrete Details nannte er zwar nicht, machte jedoch deutlich, dass sich erfahrene Spieler auf neue Entdeckungen abseits der bekannten Inhalte freuen dürfen.

Mit den erweiterten Unterwassergebieten erhält Assassin’s Creed Black Flag Resynced damit eine der größten spielerischen Neuerungen gegenüber dem Original und ergänzt die klassische Piratenwelt um zusätzliche Erkundungsmöglichkeiten.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 09. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.