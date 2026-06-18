Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Goldstatus wenige Wochen vor Launch erreicht

Ubisoft bestätigt den Goldstatus von Assassin’s Creed Black Flag Resynced kurz vor dem Release.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung hat Assassin’s Creed Black Flag Resynced offiziell den Goldstatus erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung abgeschlossen.

Die Bestätigung erfolgte über den offiziellen Assassin’s-Creed-Account auf X. Dort teilte Ubisoft mit, dass das Spiel nun fertiggestellt sei.

In Anspielung auf den erreichten Entwicklungsstatus erklärte das Team sinngemäß: „In einer Welt, in der Goldstatus erreicht wurde, werden wir zu Helden. Der 9. Juli rückt immer näher – wer ist bereit, in See zu stechen?“

Mit dem Goldstatus gilt die Entwicklung der Release-Version als abgeschlossen. In der Regel bedeutet dies, dass die finale Fassung für die Produktion und digitale Auslieferung vorbereitet wird, während mögliche Restarbeiten über spätere Updates erfolgen können.

Die Neuauflage von Assassin’s Creed IV: Black Flag zählt zu den am meisten erwarteten Veröffentlichungen der Reihe und bringt die Geschichte des legendären Piraten Edward Kenway in modernisierter Form zurück.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.