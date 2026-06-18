Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Goldstatus wenige Wochen vor Launch erreicht

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung hat Assassin’s Creed Black Flag Resynced offiziell den Goldstatus erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung abgeschlossen.
Die Bestätigung erfolgte über den offiziellen Assassin’s-Creed-Account auf X. Dort teilte Ubisoft mit, dass das Spiel nun fertiggestellt sei.
In Anspielung auf den erreichten Entwicklungsstatus erklärte das Team sinngemäß: „In einer Welt, in der Goldstatus erreicht wurde, werden wir zu Helden. Der 9. Juli rückt immer näher – wer ist bereit, in See zu stechen?“
Mit dem Goldstatus gilt die Entwicklung der Release-Version als abgeschlossen. In der Regel bedeutet dies, dass die finale Fassung für die Produktion und digitale Auslieferung vorbereitet wird, während mögliche Restarbeiten über spätere Updates erfolgen können.
Die Neuauflage von Assassin’s Creed IV: Black Flag zählt zu den am meisten erwarteten Veröffentlichungen der Reihe und bringt die Geschichte des legendären Piraten Edward Kenway in modernisierter Form zurück.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr schön. Glückwunsch zum Goldstatus. 🥳 Nicht mehr lange bis zum Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Freue mich. 🥰❤️
Ich mich auch. Hätte nicht gedacht das ich mich so darauf freue. Aber das ganze Gameplay was ich gesehen habe hat mich einfach voll überzeugt. Gefällt mir richtig gut. Auch wenn Assassin’s Creed Odyssey wohl immer mein lieblings Teil bleiben wird.
Malaka! ..nichts wird jemals an Odyssee rankommen.
Du bist also ein Mann von Welt, sehr gut. Auch Kassandra ist einfach beschde.
Ich bin sowas von bereit mit der Jackdaw in See zu stechen und Piratenlieder zu singen🥳🥳🥳
Ubisoft bekommt kein Geld mehr von mir.
Von mir schon, aber nicht zum Vollpreis. Außer es wäre Splinter Cell und das wäre ohne Season Pass ect.
Da ich das Original nicht gespielt habe, aber seit Origin echt viel Spaß mit AC habe, ist die Deluxe natürlich schon vorbestellt. Freue mich echt drauf.
Wird irgendwann nächstes Jahr dann für einen schmalen Taler mit der wahren Goldversion mitgenommen 😉.
Was ist denn eine „digitale Auslieferung“ ?
Frage für nen Freund 🤔
Freue mich auch schon sehr drauf. Vorbestellt ist es. Kann kaum erwarten in See zu stechen.