Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Goldstatus wenige Wochen vor Launch erreicht

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Image: Ubisoft

Ubisoft bestätigt den Goldstatus von Assassin’s Creed Black Flag Resynced kurz vor dem Release.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung hat Assassin’s Creed Black Flag Resynced offiziell den Goldstatus erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung abgeschlossen.

Die Bestätigung erfolgte über den offiziellen Assassin’s-Creed-Account auf X. Dort teilte Ubisoft mit, dass das Spiel nun fertiggestellt sei.

In Anspielung auf den erreichten Entwicklungsstatus erklärte das Team sinngemäß: „In einer Welt, in der Goldstatus erreicht wurde, werden wir zu Helden. Der 9. Juli rückt immer näher – wer ist bereit, in See zu stechen?“

Mit dem Goldstatus gilt die Entwicklung der Release-Version als abgeschlossen. In der Regel bedeutet dies, dass die finale Fassung für die Produktion und digitale Auslieferung vorbereitet wird, während mögliche Restarbeiten über spätere Updates erfolgen können.

Die Neuauflage von Assassin’s Creed IV: Black Flag zählt zu den am meisten erwarteten Veröffentlichungen der Reihe und bringt die Geschichte des legendären Piraten Edward Kenway in modernisierter Form zurück.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 62295 XP Stomper | 18.06.2026 - 14:02 Uhr

    Sehr schön. Glückwunsch zum Goldstatus. 🥳 Nicht mehr lange bis zum Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Freue mich. 🥰❤️

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    • Robilein 1291800 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.06.2026 - 14:23 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Ich mich auch. Hätte nicht gedacht das ich mich so darauf freue. Aber das ganze Gameplay was ich gesehen habe hat mich einfach voll überzeugt. Gefällt mir richtig gut. Auch wenn Assassin’s Creed Odyssey wohl immer mein lieblings Teil bleiben wird.

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  2. Robilein 1291800 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.06.2026 - 14:03 Uhr

    Ich bin sowas von bereit mit der Jackdaw in See zu stechen und Piratenlieder zu singen🥳🥳🥳

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    • Devilsgift 145545 XP Master-at-Arms Gold | 18.06.2026 - 14:14 Uhr
      Antwort auf LargeHenry

      Von mir schon, aber nicht zum Vollpreis. Außer es wäre Splinter Cell und das wäre ohne Season Pass ect.

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  4. vollmilch86 2320 XP Beginner Level 1 | 18.06.2026 - 14:27 Uhr

    Da ich das Original nicht gespielt habe, aber seit Origin echt viel Spaß mit AC habe, ist die Deluxe natürlich schon vorbestellt. Freue mich echt drauf.

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  5. Katanameister 470950 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 18.06.2026 - 14:35 Uhr

    Wird irgendwann nächstes Jahr dann für einen schmalen Taler mit der wahren Goldversion mitgenommen 😉.

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  7. Simon667 25745 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.06.2026 - 14:53 Uhr

    Freue mich auch schon sehr drauf. Vorbestellt ist es. Kann kaum erwarten in See zu stechen.

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