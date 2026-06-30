Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikmodi mit 60fps auf Xbox Series X und Playstation 5

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Image: Ubisoft

Ubisoft hat die offiziellen Grafikmodi und technischen Spezifikationen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced für Xbox Series X|S sowie PS5 und PS5 Pro veröffentlicht.

Ubisoft hat die technischen Spezifikationen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced für Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro offiziell vorgestellt. Die Übersicht bestätigt mehrere Grafikmodi und zeigt, welche Bildraten, Auflösungen und Raytracing-Einstellungen auf den einzelnen Konsolen zur Verfügung stehen.

Auf der Xbox Series X stehen drei Grafikmodi zur Auswahl. Der Performance-Modus zielt auf 60 FPS mit Standard-Raytracing ab. Im Fidelity-Modus werden 30 FPS bei auf 2160p hochskalierter Auflösung und erweitertem Raytracing geboten. Zusätzlich gibt es einen Balanced-Modus mit 40 FPS, der ebenfalls erweitertes Raytracing nutzt und einen kompatiblen 120-Hz-Bildschirm voraussetzt.

Die Xbox Series S bietet ausschließlich einen Fidelity-Modus mit auf 1620p hochskalierter Auflösung, 30 FPS und Standard-Raytracing.

Auf der PlayStation 5 stehen ebenfalls drei Grafikmodi zur Verfügung. Der Performance-Modus erreicht 60 FPS mit Standard-Raytracing. Der Fidelity-Modus bietet 30 FPS bei auf 2160p hochskalierter Auflösung und erweitertem Raytracing. Ergänzt wird das Angebot durch einen Balanced-Modus mit 40 FPS und erweitertem Raytracing.

Die PlayStation 5 Pro nutzt für ihre hochskalierte 2160p-Ausgabe das verbesserte PSSR-Upscaling. Auch hier werden ein Performance-Modus mit 60 FPS, ein Fidelity-Modus mit 30 FPS sowie ein Balanced-Modus mit 40 FPS angeboten. Sowohl der Fidelity- als auch der Balanced-Modus setzen auf erweitertes Raytracing.

Laut Ubisoft umfasst Standard-Raytracing die globale Beleuchtung der Spielwelt, während Extended Raytracing zusätzlich Reflexionen auf Oberflächen berechnet und damit eine höhere Bildqualität ermöglichen soll.

Quelle
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34 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Eisbaer2405 61835 XP Stomper | 30.06.2026 - 14:11 Uhr

    Der PS5 Pro Trailer sieht Mega gut aus. Es gab ja schon ein paar Szenen im Vorstellung-Interview aber so gut hätte ichs nicht erwartet. Das sieht besser aus als Shadows und ich finde rechtfertigt sogar den Preis, ich war zuerst unschlüssig, weil das Original doch noch recht gut aussieht. Freue mich schon riesig.

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  2. Katanameister 481800 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 30.06.2026 - 14:13 Uhr

    Würde nach jetzigem Stand den Performance Modus nehmen, mal sehen wie die Modi im Vergleich aussehen werden.

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  3. Robilein 1296120 XP Xboxdynasty Legend Platin | 30.06.2026 - 14:13 Uhr

    Oha, auch erweitertes Raytracing bei der Series X. Sehr geil. Noch weniger Unterschiede als gedacht zwischen Series X und Playstation 5 Pro. Top. Das bisher gezeigte sieht fantastisch aus. Freue mich riesig auf mein Steelbook und das Spiel an sich🙂

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    • JaYtwon 2740 XP Beginner Level 2 | 30.06.2026 - 14:21 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Dennoch sind unterscheide vorhanden, die man spürbar sieht. Und das bei einem Preisunterschied von vielleicht 150€.

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            • AppleRedX 165095 XP First Star Gold | 30.06.2026 - 15:55 Uhr
              Antwort auf Sevalot

              Wie nah hatte damals bei der Pro Vorstellung der Cerny ran gezoomt? Um dann mit stolzgeschwellter Brust die marginalen Unterschiede zu erklären…

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          • Cicci 26970 XP Nasenbohrer Level 3 | 30.06.2026 - 16:42 Uhr
            Antwort auf Mr Bob Kelso

            Ja wie jeden Tag hier ist schon Standard das diese Playstation fanboys sich nicht D… Vorkommen und sich extra auf einer XBOX Seite anmelden ich glaube es ist der Neid da Microsoft top Games hat 😄

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        • DrFreaK666 304760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.06.2026 - 15:27 Uhr
          Antwort auf Sevalot

          Wie kann man zwischen PSSR und FSR3 (oder was auch immer Ubi auf Konsolen nutzt) keinen Unterschied sehen?

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          • Sevalot 14980 XP Leetspeak | 30.06.2026 - 15:57 Uhr
            Antwort auf DrFreaK666

            Das wird dir jetzt nicht gefallen aber mein Onkel findet AMD Grafikkarten scheisse und ich finde NVIDIA Grafikkarten besser genauso wie mein Onkel es sehr mag. Er hasst Playstation und verteufelt die Konsole. Zugegeben hab ich eine PS5 Pro, aber so langsam finde ich den Unterschied kaum sichtbar bei der Konsole. Bleibt die PS5 Pro halt aus. Ein DLSS 4 schlägt immer noch die PS5 Pro PSSR 2 und das mit leichtigkeit! 😉

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        • Raiden91 1000 XP Beginner Level 1 | 30.06.2026 - 16:35 Uhr
          Antwort auf Sevalot

          Auf YouTube Marketing Videos wirst du sie natürlich nicht sehen, aber das sollte dir hoffentlich klar sein.
          Schau dir dann die ersten Vergleichsvideos von Digital Foundry an, dort wirst du sie klar sehen. Wie bei allen bisherigen Multiplattform Titeln.

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        • Fayedog 19450 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 30.06.2026 - 15:17 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Kannst dir den Beitrag auf dem PS Blog dazu angucken, da gibt’s einige Beispiele wo die PS5 Pro extra Spielereien mitbringt, wie zb Strand hairs etc.

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          • SepGamer 11090 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 30.06.2026 - 15:56 Uhr
            Antwort auf Fayedog

            Die Unterschiede sieht man ziemlich klar, dafür braucht man keine Lupe.
            Die wollen es einfach nicht sehen, dann müssten die zugeben das die Pro Version besser ist.

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            • Cicci 26970 XP Nasenbohrer Level 3 | 30.06.2026 - 16:39 Uhr
              Antwort auf SepGamer

              Es gibt kleine Unterschiede zwischen pro und serries x aber gleich wieder die fanboy Keule rausholen 🤣

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      • Cicci 26970 XP Nasenbohrer Level 3 | 30.06.2026 - 16:38 Uhr
        Antwort auf JaYtwon

        OK und schon wieder ein riesen Unterschied die pro ist ein Monster 🤣

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  4. The Hills have Shice 255595 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.06.2026 - 14:15 Uhr

    Erfahrungsgemäß ist der 40 Fps Mode die beste Balance aus Performance und erweiterten Grafik Features.

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    • Eisbaer2405 61835 XP Stomper | 30.06.2026 - 14:29 Uhr
      Antwort auf KlausImHaus321

      Die letzten 2 AC waren alle alle kleiner als die Vorgänger. Mirage dabei sogar kleiner als AC2. Shadows hatte eine weitaus kleinere Karte als z.b. Valhalla, es gab aber extrem viel zu bewundern. Black Flag war eins der extrem aufgeblähten Spiele, alleine schon wegen den 1000+ Inseln und Schatztruhen, das wird sich auch hier nicht ändern und braucht es auch nicht, ähnliche Spiele wie Crimson Desert zeigen dass Erkundungen und Minigames durchaus gefragt sind.

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      • KlausImHaus321 6450 XP Beginner Level 3 | 30.06.2026 - 14:35 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Mit AC Black Flag hatte ich damals noch meinen Spaß. Denn ganzen Sammelkram habe ich noch nie verfolgt, bei keinem Game. Seit origins haben mich die Teile nicht mehr abgeholt. AC Shadows hatte ich wieder eine Chance gegeben, aber nach 10 Stunden war die Luft raus. Mirage, ach lassen wir das, Geschmäcker und so. 😉

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  7. Vayne1986 64725 XP Romper Stomper | 30.06.2026 - 14:31 Uhr

    Danke für die Infos. 👍🏻 Habe es vorbestellt. Freue mich auf den 09. Juli. 🥰❤️

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