Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikmodi mit 60fps auf Xbox Series X und Playstation 5

Ubisoft hat die offiziellen Grafikmodi und technischen Spezifikationen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced für Xbox Series X|S sowie PS5 und PS5 Pro veröffentlicht.

Ubisoft hat die technischen Spezifikationen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced für Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro offiziell vorgestellt. Die Übersicht bestätigt mehrere Grafikmodi und zeigt, welche Bildraten, Auflösungen und Raytracing-Einstellungen auf den einzelnen Konsolen zur Verfügung stehen.

Auf der Xbox Series X stehen drei Grafikmodi zur Auswahl. Der Performance-Modus zielt auf 60 FPS mit Standard-Raytracing ab. Im Fidelity-Modus werden 30 FPS bei auf 2160p hochskalierter Auflösung und erweitertem Raytracing geboten. Zusätzlich gibt es einen Balanced-Modus mit 40 FPS, der ebenfalls erweitertes Raytracing nutzt und einen kompatiblen 120-Hz-Bildschirm voraussetzt.

Die Xbox Series S bietet ausschließlich einen Fidelity-Modus mit auf 1620p hochskalierter Auflösung, 30 FPS und Standard-Raytracing.

Auf der PlayStation 5 stehen ebenfalls drei Grafikmodi zur Verfügung. Der Performance-Modus erreicht 60 FPS mit Standard-Raytracing. Der Fidelity-Modus bietet 30 FPS bei auf 2160p hochskalierter Auflösung und erweitertem Raytracing. Ergänzt wird das Angebot durch einen Balanced-Modus mit 40 FPS und erweitertem Raytracing.

Die PlayStation 5 Pro nutzt für ihre hochskalierte 2160p-Ausgabe das verbesserte PSSR-Upscaling. Auch hier werden ein Performance-Modus mit 60 FPS, ein Fidelity-Modus mit 30 FPS sowie ein Balanced-Modus mit 40 FPS angeboten. Sowohl der Fidelity- als auch der Balanced-Modus setzen auf erweitertes Raytracing.

Laut Ubisoft umfasst Standard-Raytracing die globale Beleuchtung der Spielwelt, während Extended Raytracing zusätzlich Reflexionen auf Oberflächen berechnet und damit eine höhere Bildqualität ermöglichen soll.