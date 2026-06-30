Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikmodi mit 60fps auf Xbox Series X und Playstation 5

Ubisoft hat die technischen Spezifikationen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced für Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro offiziell vorgestellt. Die Übersicht bestätigt mehrere Grafikmodi und zeigt, welche Bildraten, Auflösungen und Raytracing-Einstellungen auf den einzelnen Konsolen zur Verfügung stehen.
Auf der Xbox Series X stehen drei Grafikmodi zur Auswahl. Der Performance-Modus zielt auf 60 FPS mit Standard-Raytracing ab. Im Fidelity-Modus werden 30 FPS bei auf 2160p hochskalierter Auflösung und erweitertem Raytracing geboten. Zusätzlich gibt es einen Balanced-Modus mit 40 FPS, der ebenfalls erweitertes Raytracing nutzt und einen kompatiblen 120-Hz-Bildschirm voraussetzt.
Die Xbox Series S bietet ausschließlich einen Fidelity-Modus mit auf 1620p hochskalierter Auflösung, 30 FPS und Standard-Raytracing.
Auf der PlayStation 5 stehen ebenfalls drei Grafikmodi zur Verfügung. Der Performance-Modus erreicht 60 FPS mit Standard-Raytracing. Der Fidelity-Modus bietet 30 FPS bei auf 2160p hochskalierter Auflösung und erweitertem Raytracing. Ergänzt wird das Angebot durch einen Balanced-Modus mit 40 FPS und erweitertem Raytracing.
Die PlayStation 5 Pro nutzt für ihre hochskalierte 2160p-Ausgabe das verbesserte PSSR-Upscaling. Auch hier werden ein Performance-Modus mit 60 FPS, ein Fidelity-Modus mit 30 FPS sowie ein Balanced-Modus mit 40 FPS angeboten. Sowohl der Fidelity- als auch der Balanced-Modus setzen auf erweitertes Raytracing.
Laut Ubisoft umfasst Standard-Raytracing die globale Beleuchtung der Spielwelt, während Extended Raytracing zusätzlich Reflexionen auf Oberflächen berechnet und damit eine höhere Bildqualität ermöglichen soll.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der PS5 Pro Trailer sieht Mega gut aus. Es gab ja schon ein paar Szenen im Vorstellung-Interview aber so gut hätte ichs nicht erwartet. Das sieht besser aus als Shadows und ich finde rechtfertigt sogar den Preis, ich war zuerst unschlüssig, weil das Original doch noch recht gut aussieht. Freue mich schon riesig.
Da hättest du mal die PC Version sehen sollen👍
Wo finde ich das Video auf YouTube?
Würde nach jetzigem Stand den Performance Modus nehmen, mal sehen wie die Modi im Vergleich aussehen werden.
Oha, auch erweitertes Raytracing bei der Series X. Sehr geil. Noch weniger Unterschiede als gedacht zwischen Series X und Playstation 5 Pro. Top. Das bisher gezeigte sieht fantastisch aus. Freue mich riesig auf mein Steelbook und das Spiel an sich🙂
Dennoch sind unterscheide vorhanden, die man spürbar sieht. Und das bei einem Preisunterschied von vielleicht 150€.
Wo bitte siehst du da Unterschiede? 🧐
Er muss nur nah genug an seine Röhre gehen ..
Sollte lieber eine grössere Lupe nehmen und nah an der Glotze schauen.
Wie nah hatte damals bei der Pro Vorstellung der Cerny ran gezoomt? Um dann mit stolzgeschwellter Brust die marginalen Unterschiede zu erklären…
Fan Brille auf .nur von Sony natürlich
Ja wie jeden Tag hier ist schon Standard das diese Playstation fanboys sich nicht D… Vorkommen und sich extra auf einer XBOX Seite anmelden ich glaube es ist der Neid da Microsoft top Games hat 😄
Wie kann man zwischen PSSR und FSR3 (oder was auch immer Ubi auf Konsolen nutzt) keinen Unterschied sehen?
Das wird dir jetzt nicht gefallen aber mein Onkel findet AMD Grafikkarten scheisse und ich finde NVIDIA Grafikkarten besser genauso wie mein Onkel es sehr mag. Er hasst Playstation und verteufelt die Konsole. Zugegeben hab ich eine PS5 Pro, aber so langsam finde ich den Unterschied kaum sichtbar bei der Konsole. Bleibt die PS5 Pro halt aus. Ein DLSS 4 schlägt immer noch die PS5 Pro PSSR 2 und das mit leichtigkeit! 😉
Was hat das mit Nvidia zu tun, wenn ich FSR3 und FSR4 erwähne?
Und was dein Onkel mag… Wayne interessierts?
Ich habe auch ne Pro und ein PC mit Ner 5090 aber wie du schreibst ist richtig
🤣🤥
Nix verstehen 🤣😜 er blockt mich aber Wil mir was schreiben 🤣🤣🤣🤣
Frage ich mich auch 😉
Auf YouTube Marketing Videos wirst du sie natürlich nicht sehen, aber das sollte dir hoffentlich klar sein.
Schau dir dann die ersten Vergleichsvideos von Digital Foundry an, dort wirst du sie klar sehen. Wie bei allen bisherigen Multiplattform Titeln.
Spürbar, ähm ne.
Kannst dir den Beitrag auf dem PS Blog dazu angucken, da gibt’s einige Beispiele wo die PS5 Pro extra Spielereien mitbringt, wie zb Strand hairs etc.
Die Unterschiede sieht man ziemlich klar, dafür braucht man keine Lupe.
Die wollen es einfach nicht sehen, dann müssten die zugeben das die Pro Version besser ist.
Es gibt kleine Unterschiede zwischen pro und serries x aber gleich wieder die fanboy Keule rausholen 🤣
Ähm doch.
OK und schon wieder ein riesen Unterschied die pro ist ein Monster 🤣
Oh oh jetzt geht’s los sie kommen 🤣
Erfahrungsgemäß ist der 40 Fps Mode die beste Balance aus Performance und erweiterten Grafik Features.
Freue mich schon darauf. Die letzten aufgeblähten ACs waren nicht so meins.
Die letzten 2 AC waren alle alle kleiner als die Vorgänger. Mirage dabei sogar kleiner als AC2. Shadows hatte eine weitaus kleinere Karte als z.b. Valhalla, es gab aber extrem viel zu bewundern. Black Flag war eins der extrem aufgeblähten Spiele, alleine schon wegen den 1000+ Inseln und Schatztruhen, das wird sich auch hier nicht ändern und braucht es auch nicht, ähnliche Spiele wie Crimson Desert zeigen dass Erkundungen und Minigames durchaus gefragt sind.
Mit AC Black Flag hatte ich damals noch meinen Spaß. Denn ganzen Sammelkram habe ich noch nie verfolgt, bei keinem Game. Seit origins haben mich die Teile nicht mehr abgeholt. AC Shadows hatte ich wieder eine Chance gegeben, aber nach 10 Stunden war die Luft raus. Mirage, ach lassen wir das, Geschmäcker und so. 😉
Da freu ich mich schon drauf!
Danke für die Infos. 👍🏻 Habe es vorbestellt. Freue mich auf den 09. Juli. 🥰❤️
Ich würde so nur Performance-Modus zocken 👍.