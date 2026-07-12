Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikmodi und Performance der Konsolen im Vergleich

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced überzeugt mit stabiler Performance auf allen Konsolen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced präsentiert sich auf den aktuellen Konsolen technisch in Bestform. Erste Analysen bescheinigen dem Remake eine insgesamt sehr stabile Performance und eine deutlich ausgereiftere Engine als noch bei Assassin’s Creed Shadows.

Wie bereits bei Assassin’s Creed Shadows stehen auf PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series X insgesamt drei Grafikmodi zur Auswahl. Die Xbox Series S muss dagegen mit einem einzigen Anzeigemodus auskommen.

Im Qualitätsmodus profitieren Spieler von umfangreichen grafischen Verbesserungen. Dazu zählen hochwertigeres Raytracing, eine höhere Detaildichte, verbesserte Wasserdarstellung sowie detailliertere Haare und weitere visuelle Optimierungen.

Anders als bei Assassin’s Creed Shadows bleiben auf PlayStation 5 und Xbox Series X auch im Performance-Modus viele Raytracing-Effekte erhalten. Lediglich die raytraced Spiegelungen werden reduziert, während die übrige Bildqualität weitgehend erhalten bleibt.

Die Xbox Series S orientiert sich technisch an den Performance-Einstellungen der größeren Konsolen und liefert eine vergleichbare Grafikqualität.

Besonders positiv fällt die PlayStation 5 Pro auf. Im Performance-Modus erreicht sie laut der Analyse nahezu die Bildqualität des Qualitätsmodus von PlayStation 5 und Xbox Series X. Dadurch profitieren Spieler gleichzeitig von einer hohen Bildrate und einer sichtbar besseren Darstellung.

Insgesamt bescheinigen die Technikexperten Assassin’s Creed Black Flag Resynced eine sehr konstante Performance auf allen Plattformen. Ubisoft sei es gelungen, das Remake unabhängig von der gewählten Konsole technisch überzeugend umzusetzen.

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8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. JaYtwon 2900 XP Beginner Level 2 | 12.07.2026 - 08:43 Uhr

    Die Pro natürlich wieder ganz vorne mit dabei. War nicht anders zu erwarten. Beste Konsole auf dem Markt.

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  3. AnCaptain4u 280165 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.07.2026 - 09:15 Uhr

    Bin großer Fan der Anvil-Engine.
    Auf der einen Seite lässt Sie gerne die Muskel spielen, auf der anderen Seite kann man damit sogar AC Shadows auf der Switch 2 spielbar machen.

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    • faktencheck 221140 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.07.2026 - 09:59 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Ja das muss man Ubisoft definitiv zugestehen. Die Engine liefert definitiv ab und was sie damit anstellen ist ebenfalls eine Augenweide.

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  4. vollmilch86 4420 XP Beginner Level 2 | 12.07.2026 - 09:43 Uhr

    Habe ich auf der XBOX rechtzeitig storniert und werde es dann irgendwann auf der PS5 Pro spielen. 😁

    Mehr Qualität bei höheren Frames sind immer gut! 👍🏻

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  5. faktencheck 221140 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.07.2026 - 09:54 Uhr

    Es ist doch immer wieder schön, wenn ein Spiel vernünftig die Leistung der Pro abrufen kann.

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