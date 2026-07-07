Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikvergleich zeigt PC-, PS5- und Xbox-Versionen im Detail

Ein neuer Technikvergleich von ElAnalistaDeBits nimmt Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf allen aktuellen Plattformen unter die Lupe. Verglichen werden die Versionen für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series X|S.
Das Video zeigt sowohl die verschiedenen Grafik- als auch Performance-Modi und beleuchtet Unterschiede bei Bildqualität, Beleuchtung, Details, Schatten, Reflexionen und der allgemeinen Performance auf der jeweiligen Hardware.
Berücksichtigt werden folgende Versionen:
- PC
- PlayStation 5 Pro (Fidelity & Performance)
- PlayStation 5 (Fidelity & Performance)
- Xbox Series X (Fidelity & Performance)
- Xbox Series S
Der Vergleich soll Spielern einen Eindruck davon vermitteln, wie sich das Remaster auf den einzelnen Plattformen präsentiert und welche grafischen Verbesserungen sowie technischen Unterschiede zwischen den Versionen bestehen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oho! Hier wird es mal als Remaster und nicht als Remake betitelt.
Es ist im Kern halt immer noch das selbe Spiel, nur in hübsch(er) durch detailliertere Assets und mit ein paar Anpassungen, Veränderungen und Erweiterungen.
Es steckt auf jeden Fall einiges an Arbeit in dem Remaster und dafür darf man Ubi schon auf die Schulter klopfen – nun aber nicht übermütig werden.
Leider war Black Flag nie so meins. Hätte lieber ein richtiges Remake von AC1 oder 2.
richtig wäre auch Remake, weil es sich ja um eine neue erweiterte Version handelt, ein Remaster so wie ich das verstehe wäre ja die Original Version technisch verbessert ohne etwas an Story, Setting zu verändern, bin auf übermorgen gespannt heute erst mal den Doom DLC
Remake wäre es wenn es von Grund auf neu gemacht worden wäre. Wurde es aber nicht. Asset Flips, QoL und paar neue Inhalte sind kein Remake.
Das LoK Soul Reaver Remaster hatte auch Story Änderungen, neue Features und bekam sogar einen neuen Abschnitt, den es im Original nicht gab. Ist das jetzt auch ein Remake?
ne sorry das ist ein Remake
Grafik und Engine: Das Spiel läuft auf der neuesten Anvil-Engine und nutzt moderne Features wie Raytracing und Dolby Atmos.
Gameplay-Anpassungen: Das Kampfsystem und die Parkour-Mechaniken wurden flüssiger gestaltet. Zudem wurde das Schiffskampf-System erweitert.
Neue Inhalte: Die Original-Story wurde um neue Handlungsstränge und Charaktere (wie Blackbeard) erweiter
Trotzdem kein Remake, ein Remake wird von Grund auf neu entwickelt.
Hier wurde das Original Spiel in eine neue Engine portiert und es wurden Assets ausgetauscht und neue hinzugefügt. Das haben andere Remaster auch schon gemacht.
Ja, es hat neuen Inhalt und Verbesserungen bekommen, das haben auch andere Remaster. Wie gesagt das rechne ich Ubi auch an – auch wenn sie dafür direkt 60€ verlangen..
Schau dir Vergleichsvideos vom Original und Resync an, die darin gezeigten Szenen sind 1:1 übernommen worden, nur halt aufgehübscht.
Die Crash und Spyro Collection waren auch „nur“ Remaster, obwohl sie so gut aussehen. Man kann sogar noch die Original Exploits benutzen.
Brauche keine Vergleiche..Soll endlich losgehen auf meiner Xbox…🤘🥳
Sieht wie zu erwarten auf allen Plattformen super aus 👍.
Die meisten Unterschiede gibt es wie erwartet zum PC. Die Konsolenversionen sind sehr ähnlich. Wird Top auf der Series X. Da freue ich mich riesig drauf. Spätestens morgen dürfte Media Markt es versenden🥰🥰🥰
Selbst die Series S Version sieht gut aus, die Pro finde ich nicht besonders im Verhältnis zur Series X.
Ja deswegen werde ich es nicht auf meiner pro spielen sonder auf der serries x.
Absolut ja, dachte mir auch bei dem Video wie gut das kleine Monster performt.
Sieht auf alle gut aus 👍
Danke für das Video. Werde ich nicht schauen. Mache mir am Donnerstag selbst ein Eindruck von Assassin’s Creed Black Flag Recyned. Freue mich. 🥰♥️
Remaster? denke es ist ein Remake 🤔
Etwas sinnfrei dieser Vergleich wenn es keine direkten Gegenüberstellungen gibt.
Sieht eigentlich auf allen Konsolen gut aus . Auf PC muss man das jetzt nicht vergleichen da es ja nach Hardware besser oder schlechter ausfällt.