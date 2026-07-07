Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikvergleich zeigt PC-, PS5- und Xbox-Versionen im Detail

Ein neuer Technikvergleich von ElAnalistaDeBits nimmt Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf allen aktuellen Plattformen unter die Lupe. Verglichen werden die Versionen für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series X|S.

Das Video zeigt sowohl die verschiedenen Grafik- als auch Performance-Modi und beleuchtet Unterschiede bei Bildqualität, Beleuchtung, Details, Schatten, Reflexionen und der allgemeinen Performance auf der jeweiligen Hardware.

Berücksichtigt werden folgende Versionen:

PC

PlayStation 5 Pro (Fidelity & Performance)

PlayStation 5 (Fidelity & Performance)

Xbox Series X (Fidelity & Performance)

Xbox Series S

Der Vergleich soll Spielern einen Eindruck davon vermitteln, wie sich das Remaster auf den einzelnen Plattformen präsentiert und welche grafischen Verbesserungen sowie technischen Unterschiede zwischen den Versionen bestehen.