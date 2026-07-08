Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikvergleich zeigt Unterschiede der Konsolen-Versionen

Kurz vor der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat der YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits einen umfangreichen Grafikvergleich veröffentlicht. Verglichen werden die Versionen für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und PC.
Dem Vergleich zufolge bietet Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf den Konsolen drei Grafikmodi – ähnlich wie bereits Assassin’s Creed Shadows. Der Qualitätsmodus verbessert unter anderem Raytracing, Sichtweite, Wasserdarstellung, Haarqualität und weitere grafische Details.
Im Performance-Modus behalten sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 weiterhin einen Großteil der Raytracing-Effekte bei. Lediglich die Raytracing-Reflexionen werden im Vergleich zum Qualitätsmodus reduziert. Auf der PlayStation 5 Pro entspricht die Bildqualität im Performance-Modus nahezu dem Qualitätsmodus der PS5 und Xbox Series X, wodurch sich laut Analyse ein sichtbarer Vorteil für die Pro-Konsole ergibt.
Auch die PC-Version hinterlässt einen positiven Eindruck. Demnach ist das Spiel sehr gut optimiert und läuft selbst mit einer GeForce RTX 3050 bei mittleren Einstellungen flüssig mit mehr als 30 Bildern pro Sekunde. Besitzer einer GeForce RTX 50-Serie profitieren zudem von der DLSS-Implementierung, wodurch sich selbst maximale Grafikeinstellungen mit einer stabilen Performance nutzen lassen.
Insgesamt bescheinigt der Grafikvergleich Assassin’s Creed Black Flag Resynced eine sehr stabile Performance und eine technisch ausgereiftere Engine als zuletzt bei Assassin’s Creed Shadows.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe bei den Konsolen nichts anderes erwartet.
Freue mich morgen wenn meine Collector’s Edition kommt und endlich durchstarten zukönnen auf der PS5 Pro 😉
Viel Spaß dabei. Bin etwas neidisch. 🙂
Danke dir 😉 und kein Neid, du hast bestimmt Sachen die ich nicht habe😅
Nein alles gut. Der „Neid“ bezog sich darauf, dass ich noch auf Dienstreise bin und daher nicht zocken. 🙂
Achso ok, gut dann ist verständlich!
Also meine Collectors Edition ist heute gekommen (Media Markt) und steht schon in der Vitrine.
Oh cool… ein wunder ich habe öfters pech bei Media Markt das Spiele oder Edition nicht pünktlich ankommen…
Habe Amazon vorbestellt gehabt die waren bisher immer pünktlich.
Aber egal wünsche dir viel Spaß 😉
Mit dem richtigen TV muss das wahrscheinlich geil aussehen. Ich hingegen muss mir erstmal den TV dafür besorgen 🤭
Da ist dieses Jahr der perfekte Zeitpunkt dazu die Preise sind im Keller 😎
Ja da gibt es auch Unterschiede, habe mir letztes Jahr den LG G5 Oled gegönnt,kann ich nur empfehlen 👌🏻
Sieht stark aus und sollte auf allen Konsolen gut performen.
Alle Versionen bis auf PC sehen im Qualitätsmodus nahezu identisch aus und alle bei stabilen 30 FPS. Zeigt mal wieder, dass die 250 Euro Aufpreis für die Pro für’n Po sind.
Die Pro liefert hier genauso wie sonst auch genau das, wofür es sie gibt: eben den 30-fps-Quality-Mode der normalen Konsolen mit 60 fps zu stemmen. Mehr ist auch nicht nötig. Ich mag meine Pro sehr, kann aber verstehen, wenn viele es nicht einsehen, mehr auszugeben. Aber das ewige Kleinreden nervt langsam.
Ich sehe nur den Mehrwert für die Kosten einfach nicht. In dem Falle stemmt sie ja nicht mal das Spiel im 60 Fps. Das stendige Überbewerten nervt auch. So hat jeder sein Laster zu tragen. 🙄
Auch die normale Ps5 und XSX stemmen doch 60 fps 🤔
Der Vorteil der Pro ist halt das Assassin’s creed mit 60fps auch so gut aussieht wie XSX Version mit 30 fps.
Und was anderes sollte sie ja nie können, wo ist das jetzt das Problem?
FpS kann man auch schlecht in Bildern sehen. Aber spätestens mit der Helix wird auch dieses Problem gelöst werden. Da bin ich mir sicher.
Ja, dann sieht Helix mit FSR Quality meilenweit besser aus als FSR B auf PS6 XD
Ich muss erst noch Shadows spielen.
Sieht gut aus wünsche euch allen viel Spaß 😎👍🏻
Bis auf die 30 fps kann die Series S richtig gut mithalten
Gut wird für die serries x geholt 😃