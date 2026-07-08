Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikvergleich zeigt Unterschiede der Konsolen-Versionen

Kurz vor der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat der YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits einen umfangreichen Grafikvergleich veröffentlicht. Verglichen werden die Versionen für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und PC.

Dem Vergleich zufolge bietet Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf den Konsolen drei Grafikmodi – ähnlich wie bereits Assassin’s Creed Shadows. Der Qualitätsmodus verbessert unter anderem Raytracing, Sichtweite, Wasserdarstellung, Haarqualität und weitere grafische Details.

Im Performance-Modus behalten sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 weiterhin einen Großteil der Raytracing-Effekte bei. Lediglich die Raytracing-Reflexionen werden im Vergleich zum Qualitätsmodus reduziert. Auf der PlayStation 5 Pro entspricht die Bildqualität im Performance-Modus nahezu dem Qualitätsmodus der PS5 und Xbox Series X, wodurch sich laut Analyse ein sichtbarer Vorteil für die Pro-Konsole ergibt.

Auch die PC-Version hinterlässt einen positiven Eindruck. Demnach ist das Spiel sehr gut optimiert und läuft selbst mit einer GeForce RTX 3050 bei mittleren Einstellungen flüssig mit mehr als 30 Bildern pro Sekunde. Besitzer einer GeForce RTX 50-Serie profitieren zudem von der DLSS-Implementierung, wodurch sich selbst maximale Grafikeinstellungen mit einer stabilen Performance nutzen lassen.

Insgesamt bescheinigt der Grafikvergleich Assassin’s Creed Black Flag Resynced eine sehr stabile Performance und eine technisch ausgereiftere Engine als zuletzt bei Assassin’s Creed Shadows.