Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Gratis-Code schaltet Affen als Schiffsgefährten frei

Ubisoft stellt einen kostenlosen Code für einen kosmetischen Schiffsgefährten in Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereit.

Für Assassin’s Creed Black Flag Resynced steht ab sofort ein kostenloser Bonuscode zur Verfügung. Spieler können damit einen Affen als Schiffsgefährten für die Jackdaw freischalten.

Der kosmetische Begleiter wird über den folgenden Code aktiviert: ASC-BFR-PMK-000

Zur Einlösung muss der Code auf der offiziellen Ubisoft-Seite für Code-Einlösungen eingegeben werden. Nach der Anmeldung mit dem Ubisoft-Konto wird der Shipmate Monkey automatisch dem eigenen Account hinzugefügt und kann anschließend auf der Jackdaw verwendet werden.

Der Bonus hat keinen Einfluss auf das Gameplay und dient ausschließlich als kosmetische Ergänzung. Ob der Code ein Ablaufdatum hat ist nicht bekannt.