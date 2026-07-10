Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Gratis-Code schaltet Affen als Schiffsgefährten frei

Für Assassin’s Creed Black Flag Resynced steht ab sofort ein kostenloser Bonuscode zur Verfügung. Spieler können damit einen Affen als Schiffsgefährten für die Jackdaw freischalten.
Der kosmetische Begleiter wird über den folgenden Code aktiviert: ASC-BFR-PMK-000
Zur Einlösung muss der Code auf der offiziellen Ubisoft-Seite für Code-Einlösungen eingegeben werden. Nach der Anmeldung mit dem Ubisoft-Konto wird der Shipmate Monkey automatisch dem eigenen Account hinzugefügt und kann anschließend auf der Jackdaw verwendet werden.
Der Bonus hat keinen Einfluss auf das Gameplay und dient ausschließlich als kosmetische Ergänzung. Ob der Code ein Ablaufdatum hat ist nicht bekannt.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hat funktioniert.. vielen Dank für die Info..👍🏻✌🏻🤘🏻
Na das ist doch toll. Erst Spielstände und Spielstunden löschen und dann nen Affen verschenken?
Den Affen claime ich.mal.
Daaaanke 😎
Den Code hab ich gestern auf X bei Domino’s Pizza gesehen 😎
Hmm, da Freitag ist kann ich mich nicht entscheiden zwischen „Wer mit Affen spielt, darf sich über Bisse nicht wundern“ und „Auch ein Affe fällt einmal vom Baum“. Oder doch lieber „Ein Affe in Gold ist immer noch ein Affe“? Jetzt weiß ich es: „Der weise Affe greift nicht nach jeder Frucht“
Gib dem Affen Zucker