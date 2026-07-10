Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Hat einen schweren Bug – Spieler verlieren Stunden an Fortschritt

Kurz nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ein Fehler aufgetaucht, der Spielern mehrere Stunden Fortschritt kosten kann. Betroffen ist offenbar eine Nebenquest-Reihe rund um die Templar Hunt-Missionen.

Der Fehler wurde von Journalist Stephen Totilo über Bluesky gemeldet. Laut seiner Beschreibung führte das Abschließen mehrerer Templar-Hunt-Aufgaben in Kingston dazu, dass sich eine Nebenquest und eine Hauptmission gegenseitig blockierten.

Nach einem Wechsel in eine andere Region kehrte Totilo später nach Kingston zurück, um die Geschichte fortzusetzen. Dabei konnte er den Fortschritt jedoch nicht mehr fortsetzen und verlor dadurch rund fünf Stunden Spielzeit.

Ubisoft soll den Fehler bereits bestätigt haben und an einer Lösung arbeiten. Einen konkreten Termin für das entsprechende Update gibt es bislang jedoch nicht.

Bis ein Patch erscheint, sollten Spieler vorsichtig sein. Wer den Fehler vermeiden möchte, sollte die Templar-Hunt-Nebenquests abschließen, bevor weitere Inhalte in anderen Bereichen des Spiels begonnen werden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced bringt die Piraten-Abenteuer von Edward Kenway mit überarbeiteter Technik zurück und zählt zu den meist erwarteten Neuauflagen des Jahres. Der aktuelle Fehler betrifft offenbar nur bestimmte Quest-Fortschritte und soll mit einem zukünftigen Update behoben werden.