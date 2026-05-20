Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Immersion-Modus entfernt HUD auf Knopfdruck

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Image: Ubisoft

Ein neuer Immersion-Modus lässt Spieler die Welt von Assassin’s Creed Black Flag Resynced ohne HUD erleben.

Mit einem neuen Feature erweitert Assassin’s Creed Black Flag Resynced die Spielerfahrung um einen optionalen Immersion-Modus, der die komplette Benutzeroberfläche ausblendet.

Per Knopfdruck können Spieler jederzeit das HUD deaktivieren und so die Spielwelt ohne störende Interface-Elemente erkunden. Der Modus lässt sich flexibel aktivieren und wieder ausschalten, ohne das Spielgeschehen zu unterbrechen.

Der Fokus liegt klar auf einer intensiveren Darstellung der Umgebung. Ohne Anzeigen wie Minimap oder Statuselemente rückt die visuelle Gestaltung stärker in den Vordergrund und sorgt für ein cineastischeres Spielerlebnis.

Gerade in Kombination mit den überarbeiteten Inhalten und neuen Szenen von Black Flag Resynced dürfte das Feature vor allem Spieler ansprechen, die Wert auf Atmosphäre und Präsentation legen.

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