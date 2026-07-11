Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Kaum erschienen, schon folgt das erste Update

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist erst seit kurzer Zeit erhältlich, doch die Entwickler arbeiten bereits am ersten Title Update. Das Studio bedankt sich zunächst für den positiven Empfang des Spiels und kündigt gleichzeitig zeitnahe Fehlerbehebungen an.
Nach eigenen Angaben wertet das Team aktuell das Feedback der Community aus, untersucht gemeldete Probleme und arbeitet an der Behebung verschiedener Bugs. Ein erstes Titel-Update befindet sich bereits in Vorbereitung und soll schon bald veröffentlicht werden.
Bis dahin bitten die Entwickler alle Spieler, auftretende Fehler über den offiziellen Bug-Reporter zu melden. Die eingehenden Meldungen sollen dabei helfen, Probleme schneller zu identifizieren und kommende Updates gezielt zu verbessern.
Welche Fehler das erste Update konkret beheben wird oder wann es erscheint, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen dürften mit der Veröffentlichung der Patch Notes folgen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielen Dank an die Beta Tester, ich spiele es dann nächstes Jahr in der fertig gepatcheden Fassung.
Dito 👍, sowieso der beste weg Heutzutage und warten ist dank backlog sau easy.
Wir hatten zum resi thema damals das gleiche gesagt 😂, habs erst vor 1 1/2 Monaten im ersten sale gekauft und gespielt. War günstiger und gepatched 👍.
Endlich mal vernünftige Leute 😅👍.
Exakt so mache ich es auch. 👍🏻
Ist doch der Industrie Gold Standard geworden
Ma sehen wieviel der Bugs se dann auf einmal lösen können 😅
Das zum Thema Disc…
Ohne Downloads werden die auch immer Wertloser
Ich bestelle auch nichts mehr vor und warte. Gerade bei Ubisoft werden die Preise schnell gesenkt.
Letzte Ausnahme ist jetzt GTA VI, der Rest darf aber warten. 🤣
Wie es halt meistens ist. Eine technisch nicht perfekte Version wird auf den Markt geschmissen und die Releasekäufer dürfen Beta Tester spielen. Darum ist zu Release kaufen oder gar vorbestellen halt schlicht eine unintelligente Handlung.