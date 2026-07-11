Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Kaum erschienen, schon folgt das erste Update

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist erst seit kurzer Zeit erhältlich, doch die Entwickler arbeiten bereits am ersten Title Update. Das Studio bedankt sich zunächst für den positiven Empfang des Spiels und kündigt gleichzeitig zeitnahe Fehlerbehebungen an.

Nach eigenen Angaben wertet das Team aktuell das Feedback der Community aus, untersucht gemeldete Probleme und arbeitet an der Behebung verschiedener Bugs. Ein erstes Titel-Update befindet sich bereits in Vorbereitung und soll schon bald veröffentlicht werden.

Bis dahin bitten die Entwickler alle Spieler, auftretende Fehler über den offiziellen Bug-Reporter zu melden. Die eingehenden Meldungen sollen dabei helfen, Probleme schneller zu identifizieren und kommende Updates gezielt zu verbessern.

Welche Fehler das erste Update konkret beheben wird oder wann es erscheint, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen dürften mit der Veröffentlichung der Patch Notes folgen.