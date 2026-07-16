Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Kontroverse Day-One-DLCs sollen fast 1 Million US-Dollar umgesetzt haben

Die umstrittenen Day-One-DLCs von Assassin’s Creed Black Flag Resynced haben sich laut einer neuen Analyse offenbar dennoch finanziell ausgezahlt. Das Marktforschungsunternehmen Alinea Analytics schätzt, dass Ubisoft auf Steam mit den Zusatzinhalten fast 1 Million US-Dollar umgesetzt hat.
Dem Bericht zufolge verkaufte sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Steam bislang rund 701.000 Mal und erzielte einen Bruttoumsatz von etwa 35 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen laut Alinea Analytics knapp 1 Million US-Dollar, die allein durch die zum Verkaufsstart angebotenen DLCs erwirtschaftet worden sein sollen.
Zum Launch erschienen insgesamt neun kostenpflichtige Zusatzpakete, die bei vielen Spielern für Kritik sorgten. Wer sämtliche Inhalte erwerben wollte, musste laut Berichten mehr als 80 US-Dollar zusätzlich investieren. Ubisoft betonte kurz nach der Veröffentlichung jedoch, dass die Standardversion das vollständige Spielerlebnis biete und sämtliche DLCs rein optional seien.
Laut Alinea Analytics war das erfolgreichste Zusatzpaket das 5-Dollar-Kartenpaket, das alle Sammelobjekte im Spiel aufdeckt. Rund 6,34 Prozent der Steam-Käufer sollen dieses DLC erworben haben. Keines der acht kosmetischen Pakete erreichte hingegen eine Kaufquote von mehr als 2,65 Prozent.
Die Analysten weisen darauf hin, dass die Day-One-DLCs zwar lediglich rund 3 Prozent des gesamten Steam-Umsatzes ausmachen, Ubisoft damit aber dennoch zusätzliche Einnahmen erzielt hat. Die Auswertung bezieht sich ausschließlich auf die Steam-Version des Spiels und berücksichtigt weder die Verkäufe auf Xbox Series X|S noch auf PlayStation 5.
Ubisoft selbst gab bereits bekannt, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced plattformübergreifend die Marke von 2 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Offizielle Zahlen zu den Verkäufen der DLCs auf den Konsolen liegen bislang jedoch nicht vor.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hier finde ich es ja in Ordnung.
Bissel Schnick Schnack im Single Player Game…
Was gar nicht geht, ist es wenn Quests absichtlich hinter einer Bezahlschranke verschwindet.
Und ich meine natürlich nich Story Addons….
Jabba the Hutt Spezial Mission lässt grüßen.
Ich habe Callisto Protocol durchgespielt und das Ende war irgendwie nichts. Dann habe ich gelesen dass es ein DLC mit wahren Ende gibt.
Als ich das gelesen habe, habe ich das Spiel sofort deinstalliert. Fasse ich auch nie wieder an.
Hab auch nur das Hauptspiel gezockt und mich danach selbst gespoilert, das wahre Ende ist ja mal die totale Grütze.
Ich habe nicht mal das. Zumindest erinnere ich mich nicht dass ich es gemacht habe. Das Spiel ist für mich da einfach gestorben.
Das stimmt natürlich.
Das Hauptspiel muss auch zu Ende erzählt sein.
Mit Story DLC meine ich halt unabhängige Geschichten, so wie es ja meist auch üblich ist.
Genau. Wer das mag kann sich das halt antun. Sehr stark fand ich es z.B. in Breakpoint.
Breakpoint und Wildlands habe ich beide als Gold-Version. Wildlands war noch ok, aber Breakpoint ist, zumindest für mich, da um Welten besser. Operation Motherland finde ich einfach klasse gemacht.
Wie ich so eine Abzocke hasse☠️
Wir Spieler sind selber Schuld, kein Wunder das sie immer wieder versuchen werden wie weit sie mit Abzocke gehen können.
Ich habe nichts gegen DLC, auch nicht gegen Kosmetisches Zeug aber sowas wie Pay2win und was anderes ist das mit dem Sammelobjekte aufdecken nicht, ist kompletter Nonsens.
Bei AC Odyssey ist es noch dreister gemacht, da hat man das Spiel bewusst viel zu sehr gestreckt, damit Spieler gewisse zeitsparende Mikrotransaktionen erwerben sollen.
Von Valhalla brauchen wir erst gar nicht anfangen.
Das hab ich dann nicht mehr gezockt, war wohl im Nachhinein besser so.
Ich auch nicht. Hat mein Sohn, und er sagte mir ich soll es bitte nicht machen. Das war eine Qual.
Habe die Gold Version mit den ganzen DLCs noch unbenutzt. Als ich ihn gefragt habe ob er die spielen will, hat er mich so angeschaut als ob er mir eine verpassen wollte. 😁
Wirklich! Nicht mal im Traum will er das.
Ja klar, optional. Trotzdem ist es kein vollständiges Spielerlebnis.
Es ist keins. Egal wer was sagt.
Schon lange kein Trent mehr
Lol lächerlich aber jetzt ist klar, wie die hohen Verkaufszahlen zustande kommen, da DLC mit in die Verkäufe des Spiels eingerechnet werden.