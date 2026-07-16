Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Kontroverse Day-One-DLCs sollen fast 1 Million US-Dollar umgesetzt haben

Laut einer Analyse haben die Day-One-DLCs von Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Steam fast 1 Million US-Dollar umgesetzt.

Die umstrittenen Day-One-DLCs von Assassin’s Creed Black Flag Resynced haben sich laut einer neuen Analyse offenbar dennoch finanziell ausgezahlt. Das Marktforschungsunternehmen Alinea Analytics schätzt, dass Ubisoft auf Steam mit den Zusatzinhalten fast 1 Million US-Dollar umgesetzt hat.

Dem Bericht zufolge verkaufte sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Steam bislang rund 701.000 Mal und erzielte einen Bruttoumsatz von etwa 35 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen laut Alinea Analytics knapp 1 Million US-Dollar, die allein durch die zum Verkaufsstart angebotenen DLCs erwirtschaftet worden sein sollen.

Zum Launch erschienen insgesamt neun kostenpflichtige Zusatzpakete, die bei vielen Spielern für Kritik sorgten. Wer sämtliche Inhalte erwerben wollte, musste laut Berichten mehr als 80 US-Dollar zusätzlich investieren. Ubisoft betonte kurz nach der Veröffentlichung jedoch, dass die Standardversion das vollständige Spielerlebnis biete und sämtliche DLCs rein optional seien.

Laut Alinea Analytics war das erfolgreichste Zusatzpaket das 5-Dollar-Kartenpaket, das alle Sammelobjekte im Spiel aufdeckt. Rund 6,34 Prozent der Steam-Käufer sollen dieses DLC erworben haben. Keines der acht kosmetischen Pakete erreichte hingegen eine Kaufquote von mehr als 2,65 Prozent.

Die Analysten weisen darauf hin, dass die Day-One-DLCs zwar lediglich rund 3 Prozent des gesamten Steam-Umsatzes ausmachen, Ubisoft damit aber dennoch zusätzliche Einnahmen erzielt hat. Die Auswertung bezieht sich ausschließlich auf die Steam-Version des Spiels und berücksichtigt weder die Verkäufe auf Xbox Series X|S noch auf PlayStation 5.

Ubisoft selbst gab bereits bekannt, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced plattformübergreifend die Marke von 2 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Offizielle Zahlen zu den Verkäufen der DLCs auf den Konsolen liegen bislang jedoch nicht vor.