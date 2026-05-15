Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Leak deutet auf nahendes Preview-Embargo-Ende hin

Ein neuer Leak sorgt derzeit für Aufmerksamkeit rund um Assassin’s Creed Black Flag Resynced.
Laut den Informationen soll das Preview-Embargo am 21. Mai um 9:00 Uhr PDT (12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST) fallen. Damit würden erste Eindrücke und Previews des Titels sehr bald öffentlich werden.
Auslöser der Gerüchte ist offenbar ein Versehen von IGN Australia, die entsprechende Informationen versehentlich über eine Instagram-Story veröffentlicht haben sollen.
Eine offizielle Bestätigung seitens Ubisoft oder der beteiligten Medien steht bislang aus, sodass die Angaben weiterhin als Leak eingeordnet werden.
Sollten sich die Informationen bestätigen, könnte Ubisoft in Kürze die nächste Phase der Kommunikation zum Projekt starten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann bin ich auf die Previews gespannt. Wen es stimmt. Freue mich sooo auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced. 🙂
Hab erst neulich nochmal meine ultimate installiert mit allen DLC und gespielt. Also 60 euro für die gleiche 14 Jahre alte Anvil Engine die wie bei Nexus mods nur mit lightning, shadows, texture tweaks und 2-3 neuen Moves und quest „gemodded“ wurde und keine DLC beinhaltet ist es mir nicht wert. Die original complete edition gabs mal für 5,99 dann zu Nexus und ein paar Grafik und texture Packs und Performance tweaks und kaum ist ein grosser Unterschied zu resync zu erkennen auf dem PC. Übrigens ist der Preis seit dem ersten Resync Trailer vom Original auf 39,90€ hochgegangen lol. Nochmal 14 Jahre altes Spiel für jemanden der es nie gespielt hat ist 60€ vielleicht ok. Aber ich hab’s bereits 2x gekauft zuerst für die Xbox und dann die complete edition nochmal für PC.
Werde es sowieso frühestens nächstes Jahr zocken mit dem Ubisoft üblichen Rabatt 😀.
Die Tests werde ich mir im Vorfeld trotzdem mal durchlesen.