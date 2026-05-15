Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Leak deutet auf nahendes Preview-Embargo-Ende hin

Ein Leak nennt das Ende des Preview-Embargos für Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 21. Mai.

Ein neuer Leak sorgt derzeit für Aufmerksamkeit rund um Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Laut den Informationen soll das Preview-Embargo am 21. Mai um 9:00 Uhr PDT (12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST) fallen. Damit würden erste Eindrücke und Previews des Titels sehr bald öffentlich werden.

Auslöser der Gerüchte ist offenbar ein Versehen von IGN Australia, die entsprechende Informationen versehentlich über eine Instagram-Story veröffentlicht haben sollen.

Eine offizielle Bestätigung seitens Ubisoft oder der beteiligten Medien steht bislang aus, sodass die Angaben weiterhin als Leak eingeordnet werden.

Sollten sich die Informationen bestätigen, könnte Ubisoft in Kürze die nächste Phase der Kommunikation zum Projekt starten.