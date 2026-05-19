Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Matt Ryan offen für Live-Action-Rückkehr als Edward Kenway

Matt Ryan würde Edward Kenway aus Assassin’s Creed Black Flag gerne in einem Live-Action-Film spielen.

Der aus Assassin’s Creed Black Flag bekannte Schauspieler Matt Ryan hat Interesse daran bekundet, seine Rolle als Edward Kenway auch in einer Live-Action-Verfilmung erneut zu übernehmen.

Im Rahmen eines Interviews äußerte Ryan, dass er sich eine solche Umsetzung sehr gut vorstellen könne, sofern sie dem jeweiligen Medium angemessen umgesetzt werde. Die Entscheidung liege jedoch nicht bei ihm als Schauspieler.

Ryan kehrt aktuell in Assassin’s Creed Black Flag Resynced erneut in die Rolle zurück, das neue Motion-Capture-Szenen sowie zusätzliche Inhalte enthält. Damit wird seine Darstellung des ikonischen Piratencharakters erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder aktiv aufgegriffen.

Besonders die Entwicklung von Edward Kenway steht für Ryan im Mittelpunkt. Die Figur beginne als einfacher Pirat und Außenseiter, entwickle sich jedoch im Verlauf der Geschichte zu einem Assassinen mit klarer moralischer Orientierung.

Gleichzeitig sieht der Schauspieler in der Story des Charakters auch großes Potenzial für eine Kinoadaption, die den Übergang von Piraterie zur Assassinen-Bruderschaft in den Fokus rücken könnte.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC.