Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Matt Ryan reagiert auf sein erstes Casting-Tape

Ubisoft hat ein neues Video zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht, das den Fokus auf die Vergangenheit von Hauptdarsteller Matt Ryan legt.

Im Mittelpunkt steht dabei sein erstes Casting-Tape für die Rolle des Edward Kenway, das er in dem neuen Format erstmals wieder ansieht und kommentiert. Der Schauspieler reflektiert darin seine ursprüngliche Performance und die Entwicklung der Figur über die Jahre hinweg.

Das Video erscheint im Vorfeld der Neuauflage Assassin’s Creed Black Flag Resynced, die am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird.

Die überarbeitete Version des Piraten-Abenteuers wurde laut Ubisoft mit der aktuellen Anvil-Engine neu umgesetzt und bietet verbesserte Grafik, überarbeitete Gameplay-Elemente sowie zusätzliche Inhalte.

Spieler erleben erneut die Geschichte von Edward Kenway im Goldenen Zeitalter der Piraterie, während er zwischen Reichtum, Freiheit und dem Konflikt zwischen Assassinen und Templern gefangen ist.