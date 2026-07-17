Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Matt Ryan spricht über ikonische Edward-Kenway-Zitate

Mit einer neuen Video-Reihe blickt Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf einige der denkwürdigsten Momente des Piraten-Abenteuers zurück. In der zweiten Episode spricht Matt Ryan, die englische Stimme von Edward Kenway, über weitere ikonische Dialogzeilen aus dem Spiel.

Im Mittelpunkt steht diesmal der Satz: „You stepped in the path of my Prize“, der zu den bekanntesten Zitaten von Edward Kenway zählt.

Matt Ryan erklärt, weshalb dieser Moment für ihn bis heute eine besondere Bedeutung hat und welche Gedanken hinter der Vertonung der Szene standen.

Dabei geht der Schauspieler auf die Emotionen, die Absicht hinter der Performance und die Erinnerungen an die damaligen Aufnahmen ein. Die Reihe soll Fans einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced ermöglichen und die Geschichte des charismatischen Piratenkapitäns noch einmal aus einer neuen Perspektive beleuchten.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erschien am 9. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Das Remake wurde mit der aktuellen Anvil Engine vollständig neu aufgebaut und bietet überarbeitete Grafik, modernisiertes Gameplay sowie zusätzliche Inhalte, während die Geschichte rund um Edward Kenway im Goldenen Zeitalter der Piraterie erhalten bleibt.