Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Millionen spielen – doch diese Fotos überraschen den Director

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Mit diesen Fotos hatte selbst der Director nicht gerechnet.

Mit der ungewöhnlichen Nutzung des Foto-Modus von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hatte offenbar selbst Game Director Richard Knight nicht gerechnet. Besonders die zahlreichen Nahaufnahmen von Füßen sorgten bei ihm für Überraschung.

Im Gespräch mit JorRaptor erklärte Knight, dass sich das Verhalten einer riesigen Spielerschaft kaum im Vorfeld simulieren lasse. Wenn ein oder zwei Millionen Spieler gleichzeitig ein Spiel spielen, entstehen schließlich Situationen und Ideen, mit denen die Entwickler nicht unbedingt gerechnet haben.

Die zahlreichen Fußbilder seien für ihn entsprechend überraschend gewesen.

Knight sieht darin allerdings auch einen Teil des Zwecks eines Foto-Modus. Dieser gebe Spielern schließlich die Möglichkeit, interessante und manchmal eben auch ungewöhnliche Aufnahmen zu erstellen.

Die Community von Assassin’s Creed Black Flag Resynced scheint diese Freiheit jedenfalls auszunutzen – wenn auch teilweise auf eine Art und Weise, die selbst den Director des Spiels überrascht hat.

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13 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 109570 XP Master User | 26.07.2026 - 08:04 Uhr

    Ich habe mir extra einen Monat Ubisoft Plus dafür geholt. Aber irgendwie lässt mich das Spiel vollkommen kalt

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      • Simon667 26245 XP Nasenbohrer Level 3 | 26.07.2026 - 08:26 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Ich kenne es auch. Naja mein Hirn ist nicht gut genug, um sich an die Story wirklich gut zu erinnern. Vielleicht fühlte ich es daher gleich wieder. Ich mag aber auch einfach Piratensettings und frage mich schon lange, wieso es da nicht mehr Spiele aus dem Bereich gibt.

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        • Krawallier 177615 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 26.07.2026 - 09:24 Uhr
          Antwort auf Simon667

          Gibt da schon ein paar, aber sind viele Strategie und Aufbauspiele dabei. Action Adventure sind wirklich rar.

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        • Krawallier 177615 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 26.07.2026 - 09:30 Uhr
          Antwort auf Simon667

          Pirates
          Monkey Island 1-3
          Lego Pirates
          Sea of Thives
          Skull ans Bones
          Republik of Pirates
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          Risen 2
          Captain Blood
          Yakuza Pirate
          King of Seas
          Koa
          Mark of the Deep
          Rogue Waters
          Shadow Gambit
          One Piece
          Port Royale

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  5. Ralle89 207200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.07.2026 - 10:09 Uhr

    😂😂😂 die ganzen Fuß Freunde kommen da auf ihre Kosten 🤣🤣🤣

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