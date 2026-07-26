Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Millionen spielen – doch diese Fotos überraschen den Director

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Mit diesen Fotos hatte selbst der Director nicht gerechnet.

Mit der ungewöhnlichen Nutzung des Foto-Modus von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hatte offenbar selbst Game Director Richard Knight nicht gerechnet. Besonders die zahlreichen Nahaufnahmen von Füßen sorgten bei ihm für Überraschung.

Im Gespräch mit JorRaptor erklärte Knight, dass sich das Verhalten einer riesigen Spielerschaft kaum im Vorfeld simulieren lasse. Wenn ein oder zwei Millionen Spieler gleichzeitig ein Spiel spielen, entstehen schließlich Situationen und Ideen, mit denen die Entwickler nicht unbedingt gerechnet haben.

Die zahlreichen Fußbilder seien für ihn entsprechend überraschend gewesen.

Knight sieht darin allerdings auch einen Teil des Zwecks eines Foto-Modus. Dieser gebe Spielern schließlich die Möglichkeit, interessante und manchmal eben auch ungewöhnliche Aufnahmen zu erstellen.

Die Community von Assassin’s Creed Black Flag Resynced scheint diese Freiheit jedenfalls auszunutzen – wenn auch teilweise auf eine Art und Weise, die selbst den Director des Spiels überrascht hat.