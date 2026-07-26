Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Millionen spielen – doch diese Fotos überraschen den Director

Mit der ungewöhnlichen Nutzung des Foto-Modus von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hatte offenbar selbst Game Director Richard Knight nicht gerechnet. Besonders die zahlreichen Nahaufnahmen von Füßen sorgten bei ihm für Überraschung.
Im Gespräch mit JorRaptor erklärte Knight, dass sich das Verhalten einer riesigen Spielerschaft kaum im Vorfeld simulieren lasse. Wenn ein oder zwei Millionen Spieler gleichzeitig ein Spiel spielen, entstehen schließlich Situationen und Ideen, mit denen die Entwickler nicht unbedingt gerechnet haben.
Die zahlreichen Fußbilder seien für ihn entsprechend überraschend gewesen.
Knight sieht darin allerdings auch einen Teil des Zwecks eines Foto-Modus. Dieser gebe Spielern schließlich die Möglichkeit, interessante und manchmal eben auch ungewöhnliche Aufnahmen zu erstellen.
Die Community von Assassin’s Creed Black Flag Resynced scheint diese Freiheit jedenfalls auszunutzen – wenn auch teilweise auf eine Art und Weise, die selbst den Director des Spiels überrascht hat.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe mir extra einen Monat Ubisoft Plus dafür geholt. Aber irgendwie lässt mich das Spiel vollkommen kalt
Liegt vielleicht daran, dass du das Original schon kennst.
Ich kenne es auch. Naja mein Hirn ist nicht gut genug, um sich an die Story wirklich gut zu erinnern. Vielleicht fühlte ich es daher gleich wieder. Ich mag aber auch einfach Piratensettings und frage mich schon lange, wieso es da nicht mehr Spiele aus dem Bereich gibt.
Gibt da schon ein paar, aber sind viele Strategie und Aufbauspiele dabei. Action Adventure sind wirklich rar.
Pirates
Monkey Island 1-3
Lego Pirates
Sea of Thives
Skull ans Bones
Republik of Pirates
Tortuga
Risen 2
Captain Blood
Yakuza Pirate
King of Seas
Koa
Mark of the Deep
Rogue Waters
Shadow Gambit
One Piece
Port Royale
Fand damals das Fluch der Karibik Spiel ganz gut gelungen, hab es auf der PSP gesuchtet.
Pillars of Eternity 2 und Cat Quest 3 kann ich noch ergänzen.
Das müssen ja alles komische Leute sein, Füße… oh Mann.
wusste garnicht, das das ein Fussfetisch sim ist 😀
Uff, das ist schon ein komisches Hobby.
😂😂😂 die ganzen Fuß Freunde kommen da auf ihre Kosten 🤣🤣🤣
Wo sind die Beispielbilder 😬
Und was lernen wir jetzt daraus? AC-Spieler haben Fuß-Fetisch?