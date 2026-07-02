Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Modernisiert das Kampfsystem mit Fokus auf Skill und Timing

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird beim Kampfsystem deutlich modernisiert und setzt künftig stärker auf ein skillbasiertes, actionorientiertes Design. Das hat Tech Director Jussi Markkanen in einem aktuellen Interview erklärt.

Das Remake des 2013 erschienenen Klassikers orientiert sich technisch zwar an den Fortschritten aus neueren Teilen der Reihe, geht beim Kampfsystem jedoch bewusst einen anderen Weg. Statt RPG-Mechaniken mit Skilltrees liegt der Fokus stärker auf Timing, Positionierung und direkter Reaktion im Kampf.

Das neue System basiert auf einem Parry-Mechanismus, bei dem korrekt getimtes Blocken und Kontern eine zentrale Rolle spielt. Kämpfe sollen dadurch dynamischer und direkter wirken, gleichzeitig aber weiterhin physikbasiert bleiben.

Auch der Umgang mit Waffen und Werkzeugen wurde überarbeitet. Pistolen, Schwerter, Seilwerkzeuge und andere Mittel lassen sich flüssiger miteinander kombinieren, während bestimmte Elemente wie die versteckten Klingen nun stärker in Kampf-Animationen integriert werden statt als separate Waffen zu dienen.

Laut Entwicklerteam wurde das Kampfsystem auf Basis der Technologie aus Assassin’s Creed Shadows aufgebaut, anschließend jedoch gezielt in Richtung eines stärker actionorientierten Gameplays weiterentwickelt. Ziel sei ein Kampferlebnis, das mehr auf Können des Spielers als auf reine Charakterwerte setzt.