Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Modernisiert das Kampfsystem mit Fokus auf Skill und Timing

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird beim Kampfsystem deutlich modernisiert und setzt künftig stärker auf ein skillbasiertes, actionorientiertes Design. Das hat Tech Director Jussi Markkanen in einem aktuellen Interview erklärt.
Das Remake des 2013 erschienenen Klassikers orientiert sich technisch zwar an den Fortschritten aus neueren Teilen der Reihe, geht beim Kampfsystem jedoch bewusst einen anderen Weg. Statt RPG-Mechaniken mit Skilltrees liegt der Fokus stärker auf Timing, Positionierung und direkter Reaktion im Kampf.
Das neue System basiert auf einem Parry-Mechanismus, bei dem korrekt getimtes Blocken und Kontern eine zentrale Rolle spielt. Kämpfe sollen dadurch dynamischer und direkter wirken, gleichzeitig aber weiterhin physikbasiert bleiben.
Auch der Umgang mit Waffen und Werkzeugen wurde überarbeitet. Pistolen, Schwerter, Seilwerkzeuge und andere Mittel lassen sich flüssiger miteinander kombinieren, während bestimmte Elemente wie die versteckten Klingen nun stärker in Kampf-Animationen integriert werden statt als separate Waffen zu dienen.
Laut Entwicklerteam wurde das Kampfsystem auf Basis der Technologie aus Assassin’s Creed Shadows aufgebaut, anschließend jedoch gezielt in Richtung eines stärker actionorientierten Gameplays weiterentwickelt. Ziel sei ein Kampferlebnis, das mehr auf Können des Spielers als auf reine Charakterwerte setzt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich gut, dynamische Kampfsysteme sind einfach spannender zu zocken.
Ich bin mir so unsicher ob ich das Dingen kaufen soll. Hätte auch noch 100 Ubi punkte für 20% über.
oder doch für ein Monat „mieten“ …
Wenn du unsicher bist, miete es und kaufe es danach. Ich war mir auch unsicher, weil es nun das 3. Mal ist, dass ichs gekauft habe (x360,xone und Xsx Version). Aber der PS5 Trailer letzte Woche hat mich so sehr überzeugt dass es ichs doch gleich vorbestellt habe. Auch wegen dem Preis hatte ich gezögert, da ich dachte man kauft nur ein Grafik Upgrade, dem ist zwar noch so, aber das Spiel sieht so ganz anders aus als das Original, einfach nur fantastisch. Bereits in Shadows habe ich mehr erkundet und bestaunt als gespielt und in den alten BF Versionen war es damals ähnlich. Ich werde bestimmt wieder 300Std in dem Spiel verbringen.
Finde ich cool wie viele Änderungen das Spiel bekommen hat. So macht man ein Remake.
Da hast du recht und ich hoffe das ist der Grundpfeiler für Remakes von den Ezio Teilen, das wünsche ich mir so sehr mit der heutigen Technik.😍
Ich freue mich schon riesig darauf. 😍🙌
So muss das sein, dieser Fokus auf RPG Elemente passt nicht zu AC.
Danke für die Infos. 💚 Nur noch 1 Woche. Vorbestellt ist es. 🥰♥️