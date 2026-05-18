Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neue Shanty-Funktion im Clip gezeigt

Ein neuer Clip zum Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag zeigt eine überarbeitete Shanty-Funktion.

Ein neuer Gameplay-Clip zum Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag zeigt eine kleine, aber bemerkenswerte Neuerung an Bord der Jackdaw.

Im Fokus steht die Möglichkeit, Shantys nun manuell auszuwählen und gezielt abzuspielen. Während die Seemannslieder im Original eher situativ eingebunden waren, erlaubt das Remake Spielern erstmals, ihre bevorzugten Songs aktiv zu steuern.

Die Änderung betrifft einen zentralen Bestandteil der Atmosphäre des Spiels, da die Shantys maßgeblich zur Stimmung auf hoher See beitragen. Durch die neue Funktion erhalten Spieler mehr Kontrolle über das Erlebnis während ihrer Reisen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 19. Mai für Konsolen und PC.

Aboard the Jackdaw, you now have the option to manually choose and play your favorite shanties! 🎶🎵#AssassinsCreed pic.twitter.com/gL80aWNsMf — Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 17, 2026