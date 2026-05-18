Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neue Shanty-Funktion im Clip gezeigt

Ein neuer Gameplay-Clip zum Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag zeigt eine kleine, aber bemerkenswerte Neuerung an Bord der Jackdaw.
Im Fokus steht die Möglichkeit, Shantys nun manuell auszuwählen und gezielt abzuspielen. Während die Seemannslieder im Original eher situativ eingebunden waren, erlaubt das Remake Spielern erstmals, ihre bevorzugten Songs aktiv zu steuern.
Die Änderung betrifft einen zentralen Bestandteil der Atmosphäre des Spiels, da die Shantys maßgeblich zur Stimmung auf hoher See beitragen. Durch die neue Funktion erhalten Spieler mehr Kontrolle über das Erlebnis während ihrer Reisen.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 19. Mai für Konsolen und PC.
Aboard the Jackdaw, you now have the option to manually choose and play your favorite shanties! 🎶🎵#AssassinsCreed pic.twitter.com/gL80aWNsMf
— Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 17, 2026
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eine schöne Änderung. 👍🏻 Danke für die Info. 💚 Freue mich auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced. ❤️
Gerade spiel ich ja Teil 1. Das finde ich immer noch sehr gut spielbar. Ich merke nur, dass ich weniger auf Erkundung und Nebenmissionen gehe, weil ich nicht zu viel Zeit dort versenken will. Das war beim ersten Durchlauf anders. Es macht aber noch viel Spaß.
Cool, danke für die Info. Eine kleine feine Änderung die jedoch perfekt ins Gesamtkonzept passt. Gefällt mir. Übrigens trägt es sehr starke zur Atmosphäre bei. Da kommt richtiges Piratenfeeling auf🙂
Das ist gut.
Ist auf jeden Fall besser so, man kann die Zufallswahl bei Bedarf sicher auch weiter machen.
Muss man trotzdem noch den blöden Shanty-Zetteln hinterher rennen, um diese zu kriegen? Das war nervig…
Ne dieses mal bestimmt per InGame Shop .
Duck und Weg, ich hoffe Ubisoft ließt nicht mit.
🤣 Bring sie noch auf Ideen… ^^
Nette Spielerei aber passe trotzdem