Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neue Szenen bringen zusätzliche Charaktertiefe

Laut Synchronsprecher Matt Ryan verleihen neu hinzugefügte Szenen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced dem Protagonist Edward Kenway mehr Tiefe.

Obwohl Assassin’s Creed Black Flag Resynced an einigen Stellen Überarbeitungen am Original vornimmt, bleibt die grundlegende Geschichte des Spiels unangetastet.

Neben neuen Quests verleihen obendrein neu hinzugefügte Szenen dem Protagonist Edward Kenway zusätzliche Charaktertiefe, wie Synchronsprecher Matt Ryan gegenüber Game Informer erklärt. Es handele sich dabei keineswegs um unwichtiges Füllmaterial:

„Was für eine Freude, zurückzukommen und nach all dem, nach all der Zeit, neue Szenen zu drehen. [Diese] neuen Szenen sprangen einem förmlich aus dem Drehbuch entgegen und bereichern den Charakter wirklich – sie verleihen dem Charakter und der Geschichte Tiefe. Sie sind nicht nur dazu da, um die Lücken zu füllen.“

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.