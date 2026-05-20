Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neue Szenen bringen zusätzliche Charaktertiefe

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Image: Ubisoft

Laut Synchronsprecher Matt Ryan verleihen neu hinzugefügte Szenen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced dem Protagonist Edward Kenway mehr Tiefe.

Obwohl Assassin’s Creed Black Flag Resynced an einigen Stellen Überarbeitungen am Original vornimmt, bleibt die grundlegende Geschichte des Spiels unangetastet.

Neben neuen Quests verleihen obendrein neu hinzugefügte Szenen dem Protagonist Edward Kenway zusätzliche Charaktertiefe, wie Synchronsprecher Matt Ryan gegenüber Game Informer erklärt. Es handele sich dabei keineswegs um unwichtiges Füllmaterial:

„Was für eine Freude, zurückzukommen und nach all dem, nach all der Zeit, neue Szenen zu drehen. [Diese] neuen Szenen sprangen einem förmlich aus dem Drehbuch entgegen und bereichern den Charakter wirklich – sie verleihen dem Charakter und der Geschichte Tiefe. Sie sind nicht nur dazu da, um die Lücken zu füllen.“

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 430920 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 20.05.2026 - 06:36 Uhr

    Da bin ich mal gespannt ob die zusätzlichen Szenen eine sinnvolle Ergänzung zu Edwards Charakter sind.

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  2. Vayne1986 52815 XP Nachwuchsadmin 6+ | 20.05.2026 - 06:42 Uhr

    Bin schon so gespannt auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced. 🙂 Freue mich auf Anfang Juli.

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  3. Robilein 1269170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 20.05.2026 - 06:52 Uhr

    Oh man bin gespannt noch tiefer in dieses großartige Spiel einzutauchen. Noch ca. 1½ Monate warten, verdammt 🤣

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  4. EktomorfRoman 73255 XP Tastenakrobat Level 2 | 20.05.2026 - 07:10 Uhr

    Ich glaube das spiel wird unfassbar gut 😀 könnte mir mehr als shadows gefallen das ist einfach too Big.

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