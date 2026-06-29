Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neuer Trailer zeigt PS5 Pro-Version des Remakes

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Image: Ubisoft

Edward Kenway kehrt zurück: Neuer Trailer zeigt das aufwendig überarbeitete Black Flag-Remake.

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht, der die technischen Verbesserungen des Remakes auf der PlayStation 5 Pro in den Mittelpunkt stellt.

Das von Grund auf neu entwickelte Remake entsteht mit der aktuellen Anvil Engine und soll die Piratenwelt rund um Edward Kenway in neuer Qualität zurückbringen. Zu den grafischen Neuerungen zählen Ray-Traced Global Illumination, Ray-Traced Specular Reflections sowie eine verbesserte Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Darüber hinaus unterstützt das Spiel sämtliche Kernfunktionen der PlayStation 5, darunter haptisches Feedback, 3D-Audio und weitere Hardware-Features. Laut Ubisoft soll Black Flag Resynced damit die bislang umfangreichste und technisch hochwertigste Version des Piraten-Abenteuers werden.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Edward Kenway und segeln während des Goldenen Zeitalters der Piraterie durch die Karibik. Neben einer modernisierten Präsentation verspricht Ubisoft überarbeitete Gameplay-Mechaniken sowie zusätzliche Inhalte gegenüber dem Original.

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19 Kommentare Added

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  2. Teddofryo 135865 XP Elite-at-Arms Silber | 29.06.2026 - 19:05 Uhr

    Sieht richtig gut aus, ich glaube das wird mein erstes AC, das ich selber Spiele, aber evtl. etwas später, mal gucken.

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  3. Opalo 1790 XP Beginner Level 1 | 29.06.2026 - 19:06 Uhr

    Freu mich wirklich auf das Remake. Werds aber vermutlich auf meinem PC spielen, damit der mal wieder was zu tun bekommt.

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  4. ATGMasterChief 5460 XP Beginner Level 3 | 29.06.2026 - 19:08 Uhr

    Schade das es keine xbox series pro gibt.. hoffentlich erscheint die Helix nächstes Jahr! Sonst muss echt eine PS6 her 2027…. Weil jetzt noch die PS5 pro kaufen wäre sinnlos oder ? Wenn 2027 die PS6 erscheint

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    • Teddofryo 135865 XP Elite-at-Arms Silber | 29.06.2026 - 19:22 Uhr
      Antwort auf ATGMasterChief

      Wenn die ps6 2027 kommen würde evtl., aber auch nicht unbedingt, du wärst ja trotzdem gut aufgestellt mit einer Pro, die wird noch laaaange supportet, ich rechne ende 2028 mit einer ps6, sollte sie eher kommen, kannst du ja immer noch entscheiden, ob du umsteigst oder mit der Pro glücklich bist, ansonsten kaufen und innerhalb 14 Tagen testen🤷🏻‍♂️

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      • DrFreaK666 304280 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.06.2026 - 19:28 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Die CPU der PS5 Pro dürfte schnell zum Flaschenhals werden, sobald die neuen Konsolen erschienen sind.

        Sieht man z.B. an den Halo Systemanforderungen: für Medium Details schon zu schwach und zukünftige Games dürften noch leistungshungriger werden.

        Und was 14 Tage testen angeht: dann bitte mit einer Refurbished Konsole. Für solche Spielereien sind neue Konsolen zu schade, denn danach ist die Konsole eine gebrauchte. Bei Refurbished macht das keinen Unterschied

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        • vollmilch86 3660 XP Beginner Level 2 | 29.06.2026 - 19:40 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Werden dann ja zu Refurbished.
          Irgendwo müssen die Refurbished ja herkommen.

          Ich werde das mit meiner auch so machen. Überzeugt die mich nicht, geht die zurück. Irgendwer wird die danach schon erwerben, wird schon nicht als Ressourcenverschwendung auf dem Elektroschrott landen.

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    • GERxJOHNNY 99930 XP Posting Machine Level 4 | 29.06.2026 - 20:00 Uhr
      Antwort auf ATGMasterChief

      Eine komplett verpasste Chance, keine Xbox Pro zum GTA 6 Release zu bringen. Vor allem da sie ja im November eine grüne limitierte Edition rausbringen. Nur halt nicht mit mehr Power

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    • Alarith 27070 XP Nasenbohrer Level 3 | 29.06.2026 - 20:40 Uhr
      Antwort auf ATGMasterChief

      du kannst ja mal schauen ob du auf eBay oder Amazon eine gebrauchte bekommst. vielleicht sind die billiger

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  6. Katanameister 481120 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 29.06.2026 - 20:03 Uhr

    Wird auf der Series X so gut wie gleich aussehen, freue mich schon auf meinen Durchlauf nächstes Jahr zum halben Preis 😀.

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  9. Sevalot 14780 XP Leetspeak | 29.06.2026 - 20:28 Uhr

    Offtopic:

    Hab mit meiner PS5 Pro wieder mal Forza Horizon 5 gezockt und eine Strecke gefunden bei dem ich zwei Runden gefahren bin und Stufe zu Stufe aufgestiegen bin. Natürlich jede zweite Runde. 🙂

    Ontopic:

    Assassins Creed ist leider nichts für mich. Obwohl mir Assassins Creed Origins sehr gefallen hat aber nicht weitergekommen bin. 😟

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  10. Xbox117 56690 XP Nachwuchsadmin 7+ | 29.06.2026 - 20:33 Uhr

    Wird auf der PS5 pro bestimmt wieder deutlich besser laufen, wie auf der normalen PS5 und der Series X.
    Allein schon wegen PSSR, ist halt echt ein gamechanger.

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