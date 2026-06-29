Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neuer Trailer zeigt PS5 Pro-Version des Remakes

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht, der die technischen Verbesserungen des Remakes auf der PlayStation 5 Pro in den Mittelpunkt stellt.

Das von Grund auf neu entwickelte Remake entsteht mit der aktuellen Anvil Engine und soll die Piratenwelt rund um Edward Kenway in neuer Qualität zurückbringen. Zu den grafischen Neuerungen zählen Ray-Traced Global Illumination, Ray-Traced Specular Reflections sowie eine verbesserte Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Darüber hinaus unterstützt das Spiel sämtliche Kernfunktionen der PlayStation 5, darunter haptisches Feedback, 3D-Audio und weitere Hardware-Features. Laut Ubisoft soll Black Flag Resynced damit die bislang umfangreichste und technisch hochwertigste Version des Piraten-Abenteuers werden.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Edward Kenway und segeln während des Goldenen Zeitalters der Piraterie durch die Karibik. Neben einer modernisierten Präsentation verspricht Ubisoft überarbeitete Gameplay-Mechaniken sowie zusätzliche Inhalte gegenüber dem Original.