Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Offline-Modus fällt bei Ubisoft-Ausfall ebenfalls aus

Ein Serverausfall von Ubisoft Connect hat am Wochenende dafür gesorgt, dass zahlreiche PC-Spieler Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeitweise nicht starten konnten – obwohl sie den Titel eigentlich offline nutzen wollten.
Grund dafür ist die DRM-Integration von Ubisoft Connect, die auf dem PC zusätzlich zur Plattformfunktion als Kopierschutz dient. Zwar ist nach der einmaligen Online-Aktivierung grundsätzlich ein Offline-Spiel möglich, doch der entsprechende Modus funktionierte während des Serverausfalls offenbar ebenfalls nicht wie vorgesehen.
Die Störung dauerte Berichten zufolge rund eine Stunde. Anschließend meldeten sich zahlreiche betroffene Spieler auf Steam und Reddit zu Wort. Ein Diskussionsthread auf Reddit sammelte innerhalb kurzer Zeit mehr als 15.000 Upvotes. Viele Nutzer berichteten zudem, ähnliche Probleme bereits bei anderen Ubisoft-Spielen erlebt zu haben.
Eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall hat Ubisoft bislang weder über seine Social-Media-Kanäle noch in den entsprechenden Community-Foren veröffentlicht.
Bereits kurz nach dem Release geriet Assassin’s Creed Black Flag Resynced wegen seines umfangreichen Angebots an kosmetischen Mikrotransaktionen in die Kritik. Trotz dieser Kontroverse und einiger technischer Fehler gilt die Neuauflage auf den meisten Plattformen inzwischen als technisch weitgehend stabil.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schöne neue Welt.
So ein Müll, hundert Prozent perfekt ist nie was.
Wieso muss ein Singleplayer Game unbedingt online sein.
Verstehe ich auch nicht. Lasst den Mist endlich weg
Ist ja kein Beinbruch wenn daraus gelernt werden würde und es das nächste Mal klappt oder besser noch dieser ubischrott-Launcher gleich ganz wegkommen würde. Irgendwie glaube ich da nur nicht dran..
Sowas müsste verboten werden.
Wäre digital auf PS nicht passiert. Lang lebe der Konsolen Kosmos. Gegen PC. Gegen DRM. Gegen Piraten.
Ich glaube eher, dass sich bei dir die Festplatte aufgehängt hat.
Entweder ist das ein ganz schlechter Trollversuch, oder du stellst hier unwissentlich deine nicht vorhandene Intelligenz zur Schau.
Hehe, das ist wie Kino (ein Kurzfilm).
Singleplayer die online brauchen 🤷? beweist dies dann wenn mal die Server abgeschaltet werden geht das Spiel nicht mehr? Jetzt bin ich skeptisch es irgenwann zu kaufen
Ein Offline Modus, der nicht funktioniert, weil der dazugehörige Service offline ist.
Ist dann wirklich ein Offline Modus?
Absolut dumm so etwas. Aber ist man mittlerweile nicht anders gewohnt von Ubisoft.