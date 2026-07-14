Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Offline-Modus fällt bei Ubisoft-Ausfall ebenfalls aus

Ein Serverausfall von Ubisoft Connect hat am Wochenende dafür gesorgt, dass zahlreiche PC-Spieler Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeitweise nicht starten konnten – obwohl sie den Titel eigentlich offline nutzen wollten.

Grund dafür ist die DRM-Integration von Ubisoft Connect, die auf dem PC zusätzlich zur Plattformfunktion als Kopierschutz dient. Zwar ist nach der einmaligen Online-Aktivierung grundsätzlich ein Offline-Spiel möglich, doch der entsprechende Modus funktionierte während des Serverausfalls offenbar ebenfalls nicht wie vorgesehen.

Die Störung dauerte Berichten zufolge rund eine Stunde. Anschließend meldeten sich zahlreiche betroffene Spieler auf Steam und Reddit zu Wort. Ein Diskussionsthread auf Reddit sammelte innerhalb kurzer Zeit mehr als 15.000 Upvotes. Viele Nutzer berichteten zudem, ähnliche Probleme bereits bei anderen Ubisoft-Spielen erlebt zu haben.

Eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall hat Ubisoft bislang weder über seine Social-Media-Kanäle noch in den entsprechenden Community-Foren veröffentlicht.

Bereits kurz nach dem Release geriet Assassin’s Creed Black Flag Resynced wegen seines umfangreichen Angebots an kosmetischen Mikrotransaktionen in die Kritik. Trotz dieser Kontroverse und einiger technischer Fehler gilt die Neuauflage auf den meisten Plattformen inzwischen als technisch weitgehend stabil.