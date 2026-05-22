Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Original und Neuauflage im Gameplay-Vergleich

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Image: Ubisoft

Ein neues Video liefert den direkten Gameplay-Vergleich zwischen Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dem Original aus 2013.

Knapp 13 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals erhält das bei Fans sehr beliebte Piraten-Abenteuer rund um Edward Kenway in Kürze ein Remake in Form von Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Während die Geschichte des Spiels weitestgehend unangetastet bleibt und nur durch zusätzliche Zwischensequenzen verfeinert wird, gibt es auf spielerischer und vor allem optischer Seite einige Verbesserungen.

In einem neuen Video des auf Technik-Analysen zu Videospielen spezialisierten YouTube-Kanals ElAnalistaDeBits muss sich Resynced jetzt dem direkten Vergleich mit dem Original stellen.

Dabei werden Aspekte wie Detailreichtum, Texturen, Spieler- und NPC-Modelle, Animationen, Kämpfe, Bluteffekte, Wasser- und Regeneffekte, Beleuchtung, Ladezeiten, Vegetation, Zerstörung sowie das Menü direkt gegenübergestellt:

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10 Kommentare Added

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  1. faktencheck 195260 XP Grub Killer Master | 22.05.2026 - 07:12 Uhr

    Gefällt mir sehr gut auch wenn ich bei den ersten Bildern noch skeptisch war. Aber auch hier wird das Spiel warten müssen. Einfach keine Zeit und zu viele andere Games in der ToPlay-Liste.

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  2. Katanameister 434320 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 22.05.2026 - 07:24 Uhr

    Das Remake sieht schon super aus, dennoch macht das Original immer noch eine gute Figur.

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    • BenjaminButton 10500 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 22.05.2026 - 07:39 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Find ich nicht. Hatte es letztes Jahr nochmal angefangen, weil ich Bock drauf hatte. Aber sehr schnell wieder abgebrochen, weil es in meinen Augen irgendwie nicht gut gealtert ist. Da ließ ich es doch lieber so stehen, dass es damals auf der 360 sehr gut für mich war.
      Mit resynced könnte das nochmal was werden bei mir.

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  3. Mr Bob Kelso 16690 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 22.05.2026 - 07:41 Uhr

    Hab da so Bock drauf.. sieht richtig geil aus.. Generell der Teil eines mit den besten. Zahl dann auch gerne Vollpreis..🥳

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