Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Original und Neuauflage im Gameplay-Vergleich

Ein neues Video liefert den direkten Gameplay-Vergleich zwischen Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dem Original aus 2013.

Knapp 13 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals erhält das bei Fans sehr beliebte Piraten-Abenteuer rund um Edward Kenway in Kürze ein Remake in Form von Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Während die Geschichte des Spiels weitestgehend unangetastet bleibt und nur durch zusätzliche Zwischensequenzen verfeinert wird, gibt es auf spielerischer und vor allem optischer Seite einige Verbesserungen.

In einem neuen Video des auf Technik-Analysen zu Videospielen spezialisierten YouTube-Kanals ElAnalistaDeBits muss sich Resynced jetzt dem direkten Vergleich mit dem Original stellen.

Dabei werden Aspekte wie Detailreichtum, Texturen, Spieler- und NPC-Modelle, Animationen, Kämpfe, Bluteffekte, Wasser- und Regeneffekte, Beleuchtung, Ladezeiten, Vegetation, Zerstörung sowie das Menü direkt gegenübergestellt: