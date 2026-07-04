Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Piraten waren ganz anders – Video trennt Mythos von Realität

Mit einem neuen Hintergrundvideo wirft Assassin’s Creed Black Flag Resynced einen Blick auf die historische Realität hinter den bekanntesten Piratenmythen. Gemeinsam mit Historiker Matt Lewis und Piratenexpertin Dr. Rebecca Simon werden zahlreiche Klischees auf den Prüfstand gestellt.

Ob schwarze Flaggen, Augenklappen, Holzbeine oder der berühmte Gang über die Planke – das Video erklärt, welche Darstellungen tatsächlich auf historischen Fakten beruhen und welche eher der Popkultur entsprungen sind. Auch Themen wie der Piratenkodex, vergrabene Schätze, Rum und die Bedeutung des Jolly Roger werden ausführlich behandelt.

Am Ende präsentiert Assassin’s Creed Black Flag Resynced damit nicht nur spannende Einblicke in die Geschichte der Piraterie, sondern zeigt auch, wie eng sich das Remake an historischen Vorbildern orientieren möchte. Das Spiel wurde vollständig mit der aktuellen Anvil-Engine neu entwickelt und bringt Edward Kenways Abenteuer mit überarbeiteter Grafik, verbessertem Gameplay und neuen Inhalten zurück.