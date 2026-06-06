Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Piratenstimmung im neuen Trailer

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced präsentiert sich im Summer Game Fest Trailer.

Beim Summer Game Fest hat Ubisoft einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und dabei die Atmosphäre des Piratenabenteuers erneut in den Mittelpunkt gerückt.

Der Trailer begleitet Edward Kenways Reise durch das Goldene Zeitalter der Piraterie und zeigt die Gefahren, Herausforderungen und persönlichen Opfer, die mit dem Streben nach Freiheit verbunden sind. Im Fokus stehen die raue Welt der Karibik, Seeschlachten und der Weg der späteren Piratenlegenden.

Für die musikalische Untermalung setzt der Trailer auf „Leave Her Johnny“ in einer neu interpretierten Fassung von Woodkid. Die überarbeitete Version des bekannten Seemannslieds verleiht den gezeigten Szenen einen besonders stimmungsvollen Rahmen und knüpft gleichzeitig an die maritime Identität des Originals an.

Mit dem neuen Summer-Game-Fest-Auftritt erinnert Ubisoft an die bevorstehende Rückkehr eines der beliebtesten Teile der Assassin’s-Creed-Reihe und liefert Fans weiteres Bildmaterial aus der Neuauflage von Black Flag.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026.

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7 Kommentare Added

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  3. de Maja 346235 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.06.2026 - 10:47 Uhr

    So ungern wie ich Ubi unterstützen möchte aber hier muss ich wohl wieder zuschlagen.
    Aber ich warte erstmal ab ob der Walfang noch im Spiel ist, war iwie mein Lieblingsgameplayelement im Spiel 😅

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  6. Vayne1986 57965 XP Nachwuchsadmin 8+ | 06.06.2026 - 11:49 Uhr

    Schöner Trailer. Nur noch knapp über ein Monat bis zum Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Freue mich. 😊❤️

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