Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Piratenstimmung im neuen Trailer

Beim Summer Game Fest hat Ubisoft einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und dabei die Atmosphäre des Piratenabenteuers erneut in den Mittelpunkt gerückt.

Der Trailer begleitet Edward Kenways Reise durch das Goldene Zeitalter der Piraterie und zeigt die Gefahren, Herausforderungen und persönlichen Opfer, die mit dem Streben nach Freiheit verbunden sind. Im Fokus stehen die raue Welt der Karibik, Seeschlachten und der Weg der späteren Piratenlegenden.

Für die musikalische Untermalung setzt der Trailer auf „Leave Her Johnny“ in einer neu interpretierten Fassung von Woodkid. Die überarbeitete Version des bekannten Seemannslieds verleiht den gezeigten Szenen einen besonders stimmungsvollen Rahmen und knüpft gleichzeitig an die maritime Identität des Originals an.

Mit dem neuen Summer-Game-Fest-Auftritt erinnert Ubisoft an die bevorstehende Rückkehr eines der beliebtesten Teile der Assassin’s-Creed-Reihe und liefert Fans weiteres Bildmaterial aus der Neuauflage von Black Flag.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026.