Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Piratenstimmung im neuen Trailer

Beim Summer Game Fest hat Ubisoft einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und dabei die Atmosphäre des Piratenabenteuers erneut in den Mittelpunkt gerückt.
Der Trailer begleitet Edward Kenways Reise durch das Goldene Zeitalter der Piraterie und zeigt die Gefahren, Herausforderungen und persönlichen Opfer, die mit dem Streben nach Freiheit verbunden sind. Im Fokus stehen die raue Welt der Karibik, Seeschlachten und der Weg der späteren Piratenlegenden.
Für die musikalische Untermalung setzt der Trailer auf „Leave Her Johnny“ in einer neu interpretierten Fassung von Woodkid. Die überarbeitete Version des bekannten Seemannslieds verleiht den gezeigten Szenen einen besonders stimmungsvollen Rahmen und knüpft gleichzeitig an die maritime Identität des Originals an.
Mit dem neuen Summer-Game-Fest-Auftritt erinnert Ubisoft an die bevorstehende Rückkehr eines der beliebtesten Teile der Assassin’s-Creed-Reihe und liefert Fans weiteres Bildmaterial aus der Neuauflage von Black Flag.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cooler Trailer, da bekommt man gerade Lust wieder in See zu stechen.
Der Trailer ist super
So ungern wie ich Ubi unterstützen möchte aber hier muss ich wohl wieder zuschlagen.
Aber ich warte erstmal ab ob der Walfang noch im Spiel ist, war iwie mein Lieblingsgameplayelement im Spiel 😅
IMHO eines der Besten ACs … werde ich wohl zuschlagen.
Wenn der Preis für mich passt, schlage ich zu.
Schöner Trailer. Nur noch knapp über ein Monat bis zum Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Freue mich. 😊❤️
Joa nö. Auf der ps3 gespielt. Hat dann auch gelangt