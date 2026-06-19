Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Preview Gameplay zeigt Überarbeitungen vor dem Release

Ein neues Video gewährt einen neuen Blick auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced und zeigt zahlreiche Gameplay-Verbesserungen vor dem Release.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced liefert eine Preview neue Eindrücke zum Remake veröffentlicht und dabei zahlreiche Überarbeitungen von Gameplay, Missionen und Kampfsystem vorgestellt.

Besonders hervorgehoben werden neue erzählerische Elemente, die das Abenteuer von Edward Kenway erweitern sollen. Zwar wurden noch keine konkreten Storydetails genannt, die zusätzlichen Inhalte sollen jedoch neue Perspektiven auf bekannte Ereignisse bieten und die Handlung an mehreren Stellen vertiefen.

Auch die Missionsstruktur wurde laut Vorschau überarbeitet. Spieler erhalten demnach mehr Freiheiten bei der Herangehensweise an verschiedene Ziele und können Situationen auf unterschiedliche Weise lösen. Dadurch sollen Missionen dynamischer wirken und zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnen.

Darüber hinaus wurde das Kampfsystem modernisiert. IGN beschreibt Anpassungen, die die Kämpfe zeitgemäßer gestalten und besser an aktuelle Erwartungen an ein Action-Adventure anpassen sollen. Ergänzt wird dies durch erweiterte Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung, wodurch Spieler ihre Umgebung stärker in Schleicheinlagen und Gefechte einbeziehen können.

Neben technischen Verbesserungen scheint Ubisoft zahlreiche Kernsysteme des Originals überarbeitet zu haben, um sowohl Veteranen als auch Neueinsteigern ein frisches Spielerlebnis zu bieten.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.