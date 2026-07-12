Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Saltatio Mortis feiert den Launch mit neuem Musikvideo

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erhält zum Launch eine musikalische Begleitung: Saltatio Mortis hat gemeinsam mit Visions of Atlantis die neue Single „Reckless Sailor (Black Flag Rises)“ veröffentlicht. Begleitet wird der Song von einem Live-Action-Musikvideo, das von Ubisofts Piratenabenteuer inspiriert wurde.

Für den Titel interpretiert die Band das bekannte Sea Shanty „Drunken Sailor“ neu und kombiniert den Klassiker mit ihrem typischen Mix aus modernen Rock-Elementen und historischen Instrumenten. Unterstützt wird Saltatio Mortis dabei von Clémentine Delauney und Michele Guaitoli, den Lead-Sängern von Visions of Atlantis.

Auch das Musikvideo greift zahlreiche Anspielungen auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf. Besonders auffällig ist dabei Sänger Alea, der als Edward Kenway auftritt und den ikonischen Assassinen im Cosplay verkörpert.

Die Veröffentlichung entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen Saltatio Mortis und Ubisoft Deutschland, um den Launch des Remakes musikalisch zu begleiten.

Zur Zusammenarbeit erklärte Alea: „2013 habe ich die Reise von Edward Kenway miterlebt. Sie hat mich gefesselt und begeistert. Jetzt haben wir mit Saltatio Mortis durch die Kooperation mit Ubisoft Deutschland den Traum von damals, in seine Welt eintauchen zu können, Wirklichkeit werden lassen. Nun weiß ich, wie es sich anfühlt, die Robe meines Lieblingsassassinen zu tragen.“

Mit „Reckless Sailor (Black Flag Rises)“ erhalten Fans passend zum Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced eine neue Piratenhymne, die das Flair der Karibik und die Abenteuer von Edward Kenway musikalisch aufgreift.