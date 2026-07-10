Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Schlägt Skull and Bones auf Steam laut Analystenschätzung deutlich

Der Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Steam soll laut einer Analystenschätzung erfolgreicher verlaufen sein als die gesamte bisherige Steam-Performance von Skull and Bones.
Nach Einschätzung des Analysten wurden von Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereits rund 160.000 Exemplare innerhalb der ersten 24 Stunden auf Steam verkauft. Daraus soll ein Umsatz von ungefähr 8 Millionen US-Dollar entstanden sein.
Zum Vergleich: Das Piraten-Abenteuer Skull and Bones soll laut derselben Schätzung seit seiner Veröffentlichung auf Steam insgesamt etwa 150.000 Verkäufe erreicht haben.
Die Zahlen stammen nicht von Ubisoft oder Valve, sondern aus einer externen Analyse und sind daher nicht offiziell bestätigt. Sie geben jedoch einen Hinweis darauf, dass die Neuauflage des beliebten Piraten-Abenteuers bei PC-Spielern auf deutlich größeres Interesse stößt.
Während Skull and Bones als komplett neue Marke mit hohem Entwicklungsaufwand gestartet ist, profitiert Assassin’s Creed Black Flag Resynced von der bekannten Marke und der großen Fangemeinde des ursprünglichen Spiels.
Offizielle Verkaufszahlen zu beiden Titeln hat Ubisoft bislang nicht veröffentlicht.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
und das auch verdient, eines meiner lieblings AC Spiele 🙂
Was auch zu erwarten war😊.
160k nenn ich jetzt aber nicht wirklich viel 🙁
Eines der beliebtesten ACs schlägt als Remake ein Spiel welches schon vor Release totgesagt wurde. Unerwartet 😂
Was auch nicht schwer war.
Skull &Bones war nicht wirklich ein Erfolg
Die Frage ist nur warum. Es war doch ein AAAA Game 🤔
Das beschäftigt mich auch, verkehrte Welt 🙃.
Da fehlt ja auch nicht viel. Die Seeschlachten sind wahrscheinlich besser als in Skull and Bones.
Eilmeldung: Spiel, was die Kunden immer haben wollten, läuft besser als Spiel was Kunden von vornherein nicht wollten.
Diese Analysten sind schon krass!
Skull and Bones war Black Flag auf Temu bestellt 🤪
Wer hätte das ahnen können 😲.
LoL war so was ernsthaft He eine Frage? Da zeigt sich wieder wie dumm diese Analysten sind und absolut null Ahnung vom Gaming haben.