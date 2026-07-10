Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Schlägt Skull and Bones auf Steam laut Analystenschätzung deutlich

Der Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Steam soll laut einer Analystenschätzung erfolgreicher verlaufen sein als die gesamte bisherige Steam-Performance von Skull and Bones.

Nach Einschätzung des Analysten wurden von Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereits rund 160.000 Exemplare innerhalb der ersten 24 Stunden auf Steam verkauft. Daraus soll ein Umsatz von ungefähr 8 Millionen US-Dollar entstanden sein.

Zum Vergleich: Das Piraten-Abenteuer Skull and Bones soll laut derselben Schätzung seit seiner Veröffentlichung auf Steam insgesamt etwa 150.000 Verkäufe erreicht haben.

Die Zahlen stammen nicht von Ubisoft oder Valve, sondern aus einer externen Analyse und sind daher nicht offiziell bestätigt. Sie geben jedoch einen Hinweis darauf, dass die Neuauflage des beliebten Piraten-Abenteuers bei PC-Spielern auf deutlich größeres Interesse stößt.

Während Skull and Bones als komplett neue Marke mit hohem Entwicklungsaufwand gestartet ist, profitiert Assassin’s Creed Black Flag Resynced von der bekannten Marke und der großen Fangemeinde des ursprünglichen Spiels.

Offizielle Verkaufszahlen zu beiden Titeln hat Ubisoft bislang nicht veröffentlicht.