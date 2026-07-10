Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Schlägt Skull and Bones auf Steam laut Analystenschätzung deutlich

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced übertrifft Skull and Bones auf Steam laut Schätzung.

Der Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Steam soll laut einer Analystenschätzung erfolgreicher verlaufen sein als die gesamte bisherige Steam-Performance von Skull and Bones.

Nach Einschätzung des Analysten wurden von Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereits rund 160.000 Exemplare innerhalb der ersten 24 Stunden auf Steam verkauft. Daraus soll ein Umsatz von ungefähr 8 Millionen US-Dollar entstanden sein.

Zum Vergleich: Das Piraten-Abenteuer Skull and Bones soll laut derselben Schätzung seit seiner Veröffentlichung auf Steam insgesamt etwa 150.000 Verkäufe erreicht haben.

Die Zahlen stammen nicht von Ubisoft oder Valve, sondern aus einer externen Analyse und sind daher nicht offiziell bestätigt. Sie geben jedoch einen Hinweis darauf, dass die Neuauflage des beliebten Piraten-Abenteuers bei PC-Spielern auf deutlich größeres Interesse stößt.

Während Skull and Bones als komplett neue Marke mit hohem Entwicklungsaufwand gestartet ist, profitiert Assassin’s Creed Black Flag Resynced von der bekannten Marke und der großen Fangemeinde des ursprünglichen Spiels.

Offizielle Verkaufszahlen zu beiden Titeln hat Ubisoft bislang nicht veröffentlicht.

Quelle
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13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Ash2X 353180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.07.2026 - 10:51 Uhr

    Eines der beliebtesten ACs schlägt als Remake ein Spiel welches schon vor Release totgesagt wurde. Unerwartet 😂

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  5. JohnWick 111285 XP Scorpio King Rang 1 | 10.07.2026 - 11:08 Uhr

    Was auch nicht schwer war.
    Skull &Bones war nicht wirklich ein Erfolg

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  6. DBGH miLKa 21425 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.07.2026 - 11:15 Uhr

    Da fehlt ja auch nicht viel. Die Seeschlachten sind wahrscheinlich besser als in Skull and Bones.

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  7. Krawallier 174455 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 10.07.2026 - 11:26 Uhr

    Eilmeldung: Spiel, was die Kunden immer haben wollten, läuft besser als Spiel was Kunden von vornherein nicht wollten.

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  10. Uglycoyote 34075 XP Bobby Car Geisterfahrer | 10.07.2026 - 13:36 Uhr

    LoL war so was ernsthaft He eine Frage? Da zeigt sich wieder wie dumm diese Analysten sind und absolut null Ahnung vom Gaming haben.

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