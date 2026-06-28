Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Spielzeit: 25–30 Stunden für die Story, bis zu 80 Stunden komplett

Assassin’s Creed Black Flag Resynced benötigt 25 bis 30 Stunden für die Hauptgeschichte.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat Angaben zur benötigten Spielzeit erhalten. Für das Durchspielen der Hauptgeschichte werden etwa 25 bis 30 Stunden veranschlagt.

Wer alle Aktivitäten, Nebenmissionen und Sammlerstücke in aller Ruhe abschließen möchte, muss mit rund 80 Stunden rechnen.

Die Angaben geben potenziellen Spielern eine gute Orientierung, wie viel Zeit sie in das neu aufbereitete Assassin’s Creed Black Flag investieren sollten.

Damit positioniert sich das Remake als umfangreiches Piratenabenteuer mit hohem Wiederspielwert.