Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Startet mit starken Testwertungen kurz vor Release durch

Einen Tag vor der Veröffentlichung von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced sind die ersten internationalen Testberichte erschienen. Die Neuauflage eines der beliebtesten Serienteile stößt bei den Fachmedien überwiegend auf positive Resonanz.

Auf OpenCritic erreicht Assassin’s Creed: Black Flag Resynced derzeit einen Durchschnitt von 88 Prozent, während das Spiel bei Metacritic aktuell auf 86 Punkte kommt.

Zu den höchsten Wertungen zählen unter anderem Loot Level Chill mit 10/10, PlayStation Universe und Analog Stick Gaming mit jeweils 9,5/10. Ebenfalls starke Bewertungen vergaben IGN USA, DualShockers, GamingBolt, SECTOR.sk und Prima Games mit jeweils 9/10.

Weitere Wertungen stammen unter anderem von GamePro (88/100), GAMES.CH (87 %), Xbox Achievements (85 %), Worth Playing (8,5/10), TheSixthAxis (8/10), Push Square (8/10) sowie GameSpot mit 7/10. Zudem vergaben Dexerto die Höchstwertung von 5/5, während The Outerhaven Productions 4,5 von 5 Punkten vergab.

Damit legt Assassin’s Creed: Black Flag Resynced einen überzeugenden Start bei den internationalen Testern hin und reiht sich bereits vor seinem Release in die bestbewerteten Neuauflagen der Reihe ein.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – Medaillenspiegel

Loot Level Chill 10/10

PlayStation Universe 9,5/10

Analog Stick Gaming 9,5/10

IGN USA 9/10

DualShockers 9/10

GamingBolt 9/10

SECTOR.sk 9/10

Prima Games 9/10

GamePro 88/100

GAMES.CH 87%

Xbox Achievements 85%

Worth Playing 8,5/10

TheSixthAxis 8/10

Push Square 8/10

GameSpot 7/10

Wertungen 5/5

Dexerto 5/5

The Outerhaven Productions 4,5/5