Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Startet mit starken Testwertungen kurz vor Release durch

Einen Tag vor der Veröffentlichung von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced sind die ersten internationalen Testberichte erschienen. Die Neuauflage eines der beliebtesten Serienteile stößt bei den Fachmedien überwiegend auf positive Resonanz.
Auf OpenCritic erreicht Assassin’s Creed: Black Flag Resynced derzeit einen Durchschnitt von 88 Prozent, während das Spiel bei Metacritic aktuell auf 86 Punkte kommt.
Zu den höchsten Wertungen zählen unter anderem Loot Level Chill mit 10/10, PlayStation Universe und Analog Stick Gaming mit jeweils 9,5/10. Ebenfalls starke Bewertungen vergaben IGN USA, DualShockers, GamingBolt, SECTOR.sk und Prima Games mit jeweils 9/10.
Weitere Wertungen stammen unter anderem von GamePro (88/100), GAMES.CH (87 %), Xbox Achievements (85 %), Worth Playing (8,5/10), TheSixthAxis (8/10), Push Square (8/10) sowie GameSpot mit 7/10. Zudem vergaben Dexerto die Höchstwertung von 5/5, während The Outerhaven Productions 4,5 von 5 Punkten vergab.
Damit legt Assassin’s Creed: Black Flag Resynced einen überzeugenden Start bei den internationalen Testern hin und reiht sich bereits vor seinem Release in die bestbewerteten Neuauflagen der Reihe ein.
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – Medaillenspiegel
- Loot Level Chill 10/10
- PlayStation Universe 9,5/10
- Analog Stick Gaming 9,5/10
- IGN USA 9/10
- DualShockers 9/10
- GamingBolt 9/10
- SECTOR.sk 9/10
- Prima Games 9/10
- GamePro 88/100
- GAMES.CH 87%
- Xbox Achievements 85%
- Worth Playing 8,5/10
- TheSixthAxis 8/10
- Push Square 8/10
- GameSpot 7/10
Wertungen 5/5
- Dexerto 5/5
- The Outerhaven Productions 4,5/5
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eine Metacritic von 85 zum Einstieg also.
Habe ich mir schon gedacht und für ein Remake eine sehr starke Wertung.
Passe aber, da ich mich ab Freitag lieber in Palworld stürzen möchte und aktuell im DOOM TDA DLC meinen Spaß habe.
Loot Level Chill könnte locker n Magazin von unserem Mufl sein haha
Rede dir das mal nur ein…🤣🤣🤣
Da sind wir wieder mit den „Fachmedien“ und deren „überwiegend auf positive Resonanz“. Das Spiel war vor 13 Jahren schon 10/10 und eines der besten AC Spiele und diese „Wichtigtuer von IGN und Co.“ Kopieren nun munter alles bereits gesagte erneut um auf die Welle aufzuspringen und Pluspunkte zu machen. Nochmal es hat sich NICHTS an der Story geändert. Genau dasselbe wie vor 13 Jahren wie könnten es also schlechter sein als damals? Genauso kann es nicht besser sein Story ist gleich Grafik zählt nicht denn die geht auch beim Original mit Mods fast gleich hoch geschraubt.
Eigentlich müsste es auch eine 10/10 sein und keine 85%. Story wurde erweitert und die Animus Story wurde angeblich an die moderne angepasst, wobei ich hiervon noch nichts gesehen habe. Zusätzlich gibt es aber doch noch Unterschiede, wie neue Suchquests und Secrets, ob die zur Story zählen, kann man diskutieren. Grafik und Anpassung der KI, Spielmechanik an den neuen Standard ist meiner Meinung nach das einzige was zählt. Und dafür müsste es dann eigentlich eine 15/10 sein.
Persönlich habe ich Black Flag Original nicht so sehr gemocht, das und Creed 3, was ähnliche Schiffskämpfe hatte fand ich storytechnisch unter den anderen Teilen, trotzdem habe ich mir BF jetzt ein 3. Mal geholt.
Gameplaytechnisch fand ichs damals schon echt gut.
Storymäsig halt absoluter Murks 😀
War zu erwarten mit dem starken Original von damals als Grundlage.
Sieht sehr gut aus. 😍 Freue mich morgen auf Assassin’s Creed Black Flag Recyned. 🥰♥️
Solche Wertungen hatten die anderen Teile auch, fand sie bis auf Odysee trotzdem nicht gut.
Starke Wertungen, wie erwartet.
hm, ich kann es seltsamerweise auf dem PC schon spielen oO
Das Game war damals schon sehr gut, von daher nicht überraschend.
Der Preis ist und bleibt aber eine Frechheit.
Völlig Latte ob da zwei neue Missionen drin sind und beim Kampf jetzt irgendwas aufblinkt. Die AI hat es hübsch gemacht, kreative Arbeit ist da wenig reingeflossen.
Ubisoft muss sich halt gesund stoßen.
30€ wären wohl in Ordnung gewesen, im Sale dann für 20€.
Die Gamerschaft hat sich aber leider über Jahre hin erziehen lassen nun auch so etwas zu akzeptieren.